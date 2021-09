B. Kollár: Podporujem očistu spoločnosti, ale nech sa deje zákonne

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 19. septembra (TASR) - Hnutie Sme rodina podporuje vládny program očisty spoločnosti, ale musí sa to diať zákonným spôsobom. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Ak chce líder OĽANO Igor Matovič vládnuť bez Sme rodina, budú sa o tom podľa Kollára rozprávať na koaličnej rade. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini teraz nechce riešiť povolebnú spoluprácu, keď sa ešte neblížia voľby. Reagoval tak na ponuku šéfa Smeru-SD Roberta Fica o spájaní.reagoval Kollár na slová Matoviča, že ak Sme rodina bude brániť očistnému procesu, treba sa rozprávať o koalícii bez nich.reagoval Pellegrini. Najlepšie, čo sa môže Slovensku stať, je podľa neho pád tejto vládnej koalície, aby si ľudia vybrali v predčasných voľbách. Kollár chápe Pellegriniho, že sa mu nechce čakať do riadnych volieb, no nechce pustiť späť "smerácku mafiu".dodal.Kollár odmieta, aby existovala skupinka s rozviazanými rukami, ktorá si bude rozhodovať, koho zavrie a koho nie. Kritizoval, že keď Slovenská informačná služba (SIS) pri svojej operatívnej činnosti vypočúvala kriminálne 'závadovú' osobu a zistenia postúpila prijímateľom zákona, zrazu sa našli dvaja kajúcnici a zbavili sa šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.Pellegrini kritizoval, že výsledkom bezpečnostnej rady je vytvorenie pracovnej skupiny. Premiér Eduard Heger (OĽANO) mohol podľa neho okamžite odvolať na základe zistení ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a mohol tiež vymeniť šéfa polície, Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) či policajnej inšpekcie a vrátiť do riadenia polície hierarchiu.Ak by sa hlasovalo o odvolaní Mikulca, Sme rodina nebude za, povedal Kollár.dodal. Minister vnútra musí mať podľa Kollára kompetenciu vymeniť si policajného prezidenta či šéfa NAKA alebo inšpekcie.doplnil Kollár.Ochotu spolupracovať môže podľa Pellegriniho Fico prejaviť tak, že dodá podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie premiéra.reagoval na ponuku Fica. Len mať snahu uchopiť moc, vrátiť sa na stoličku podľa Pellegriniho nestačí.dodal. Keby sa Smer spojil s Hlasom, podľa Kollára by to pochovalo Pellegriniho.Kollár pripomenul, že každá strana musí garantovať poslancov v parlamente, a to už Za ľudí nemá.dodal. Chce, aby do budúcna bolo možné v súlade s Ústavou SR skrátiť volebné obdobie aj cez referendum. Dodal, že takýto návrh v koalícii pripravia.Šéf Sme rodina tiež dodal, že ďalší lockdown a ani núdzový stav už jeho hnutie nepodporí. Pripomenul, že vďaka legislatíve, ktorú podporilo aj Sme rodina, sa nemusia zatvárať prevádzky v regiónoch so zhoršenou epidemickou situáciou. Aby sa predišlo zatváraniu, zákon podľa neho dovolí mať prevádzky otvorené pre očkovaných a pretestovaných ľudí.