Csáky odmieta spojenie s Mostom, kým je tam Bugár, Nagy odmieta výmenu

Bratislava 2. júna (TASR) – Líder kandidátky SMK vo voľbách do Európskeho parlamentu a dosluhujúci europoslanec Pál Csáky odmieta spolupracovať s koaličným Mostom-Híd, kým je v strane Béla Bugár. Dosluhujúci europoslanec za Most-Híd József Nagy odmieta výmenu predsedu. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.



Na otázku, či nie je čas na výmenu predsedu strany po volebnom výsledku vo voľbách do Európskeho parlamentu, Nagy odpovedal, že je Bugár "stále najpopulárnejším maďarským politikom na Slovensku". Je to podľa neho zmerané bez ohľadu na výsledok strany samotnej. "Je to absolútne racionálne rozhodnutie, že sa politická strana nezbaví svojho lídra a naozaj najskúsenejšieho a najobľúbenejšieho politika," uviedol.



Csáky reagoval tvrdením, že "Bugár nemá dobré meno v maďarskej komunite". Dodal, že si vie predstaviť spojenie SMK a Mosta-Híd do troch rokov. "Zásadná vec je, že to nemôže urobiť tá generácia, ktorá vládla v tej strane 20 rokov vrátane mojej osoby," spresnil. Doplnil, že mladá generácia sa podľa neho dohodne veľmi rýchlo a šikovným spôsobom, a dodal, že sa nebude uchádzať o funkciu predsedu SMK.



Nagy tvrdí, že za problémom SMK s osobou Bugára sú osobné konflikty, čo Csáky popiera. "Nejde o osobné konflikty, ide o princípy. Ide o to, že niekto na politickej ceste urobil také kroky, ktorými úplne vymazal svoju politickú váhu a svoj imidž u časti niektorých voličov," kontroval. Dodal, že Bugár nezískal v marcových prezidentských voľbách hlasy voličov SMK, ktorá do prvého kola nakoniec nepostavila kandidáta.



K záveru diskusie okolo prípadného spájania sa s Mostom-Híd za cenu odstúpenia jeho predsedu Bugára uviedol Nagy, že ich "strana nepripúšťa žiadnu diskusiu o tom, aby zvonka kádrovali našich politických predstaviteľov".



Na otázku prípadného spájania sa s inými stranami odpovedal Csáky, že dostala SMK ponuku od hnutia OĽaNO.



"Sú tam určite problémy, o ktorých treba diskutovať, a pravdepodobne teraz nastane diskusia na európskej úrovni, bohužiaľ, už bez nás," reagoval Csáky na margo politiky Viktora Orbána a jeho údajného potláčania slobody opozičných médií. Dodal, že v situácii, keď by sa naďalej nachádzal v Európskom parlamente, by hlasoval proti prípadným sankciám voči Maďarsku. "Sankcie veci neriešia."



Nagy tvrdí, že Orbánovo ovládnutie verejnoprávnych médií "spôsobuje deformáciu demokracie". Nesúhlasí však, aby na to potom "doplácali prijímatelia eurofondov".