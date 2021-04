Heger: Vláda hľadá spôsob pomoci pre Dopravný podnik Bratislava

Bratislava 10. apríla (TASR) - Vláda neodmieta pomôcť Dopravnému podniku Bratislava (DPB), stále hľadá najefektívnejší spôsob pomoci. Plánovaný štrajk šoférov mestskej hromadnej dopravy (MHD) vo viacerých mestách počas rokovaní nedáva zmysel. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Odmietnuť je, keď ste sa rozhodli a už odmietate rokovať. My hľadáme najefektívnejší spôsob pomoci aj tomuto sektoru. Čakali sme na dáta," vysvetlil Heger. Tie vláda dostala zo samospráv na konci februára a následne sa vyhodnocovali. "Dáta, ktoré vidíme ukazujú, že mestá nedopadli tak zle, ako by dopadnúť mohli. Pomoc bude výsledkom rokovaní a rokovania ešte bežia," spresnil Heger.



Mesto Bratislava sa v krátkom čase obráti na Európsku komisiu. Dôvodom je, že štát stále finančne nepomohol Dopravnému podniku Bratislava (DPB) vykryť miliónové výpadky príjmov spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Verí, že Komisia potvrdí, že postup vlády SR je v rozpore so schválenými schémami pomoci, keďže podľa primátora štát diskriminuje dopravný podnik mesta oproti iným dopravcom.