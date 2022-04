E. Tomáš: Štyri Patrioty pri obrane Slovenska nemusia stačiť

Bratislava 10. apríla (TASR) - Štyri batérie systému Patriot nemusia pri obrane Slovenska stačiť. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Kritizoval, že vláda nedostatočne komunikovala o rozhodnutí darovať obranný systém S-300.



"Kým bola kombinácia systémov Patriot a S-300, územie Slovenska bolo zabezpečené. Štyri Patrioty nemusia bez tej S-300 stačiť. Mám to z vojenských kruhov," povedal. Poslanci Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS) a Michal Šipoš (OĽANO) ale skonštatovali, že systém Patriot je adekvátnou a plnohodnotnou náhradou.



S dodávkou zbraní na Ukrajinu nesúhlasí opozičná strana Smer-SD. Podporuje iba humanitárnu pomoc. Povedal to podpredseda strany Richard Takáč. Vláda podľa neho dodávkou S-300 na Ukrajinu vtiahla Slovensko do vojnového konfliktu.



Zemanová zdôraznila, že dodávka obranného systému na Ukrajinu je legitímna a Slovensko ňou nezasahuje do vojenského konfliktu. "Mier na Ukrajine je dôležitý pre mier na Slovensku," dodala.



Slovensko tento týždeň darovalo Ukrajine obranný systém S-300. Minister obrany Jaroslav Naď v piatok (8. 4.) oznámil, že ho nahradí štvrtá batéria systému Patriot. Obrana Slovenska sa tým podľa jeho slov posilní.