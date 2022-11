Hlasovací maratón bol podľa Šipoša spôsobený obštrukciou

Bratislava 13. novembra (TASR) - Hlasovací maratón v parlamente bol podľa šéfa poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša spôsobený aj obštrukciou opozície. Poukázal, že hlasovania sa v parlamente prekladali pre to, že opozícia vyťahovala pri nich kartičky. Nezaradený poslanec pôsobiaci v strane Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok si, naopak, myslí, že vládna koalícia visí pri hlasovaní na "šnúrke gatí Mariana Kotlebu". Vyhlásili to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.



V OĽANO si podľa Šipoša prechádzajú zákony jeden po druhom a vyhodnocujú, či sú dobré a či môžu priniesť niečo Slovensku. Hlasovanie nechávajú na zodpovednosti poslancov. Doplnil, že hlavne apelujú na stranu SaS a poslancov, ktorí boli v ich klube. V parlamente nemajú podľa neho žiadne skryté dohody s opozičnými poslancami. "Dôkazom je aj tu môj kolega Šutaj Eštok, že žiadne dohody s nimi nemáme a hlasovali za naše zákony," vyhlásil.



Poslanec Šutaj Eštok tvrdí, že v parlamente boli svedkami chaosu, rozvratu a kupčenia s hlasmi. "Táto vládna koalícia dnes otvorene vládne s kovanými fašistami, nie s nejakými umiernenými kresťanmi alebo konzervatívnym hnutím okolo Tarabu a Kuffovcov," vyhlásil. Zmena druhého dôchodkového piliera prešla podľa neho vládnej koalícii vďaka hlasom poslanca Martina Klusa a štyroch poslancov z ĽSNS.



Obaja poslanci sa vyjadrili aj k situácii v zdravotníctve, tá je podľa Šipoša dlhodobým problémom. "Tu opäť dobiehame to, čo sa dialo za bývalých vlád. Obrovsky podcenili zdravotníctvo. Nie je to vidieť len na stave nemocníc a infraštruktúre, ale aj na tom, ako tie nemocnice fungujú," uviedol. Poukázal, že práve preto pracujú na tom, aby bolo viac lekárov na vysokých školách a rovnako aj v systéme. S lekármi budú intenzívne rokovať, nechcú vytvárať na nich tlak.



Začiatok decembra môže podľa Šutaja Eštoka priniesť len dve situácie. Buď sa vláda dohodne s predstaviteľmi lekárov a zdravotníkov, vďaka čomu bude poskytovanie zdravotníckej starostlivosti zabezpečené aj naďalej. "Druhá možnosť je, a teraz budem tvrdý, že tu začnú zomierať ľudia," upozornil poslanec. Podľa neho ide o "extrémne vážnu" situáciu a o 17 dní hrozí, že odíde viac ako 2000 lekárov.