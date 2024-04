I. Korčok aj P. Pellegrini sú za zotrvanie SR v EÚ aj NATO

Bratislava 3. apríla (TASR) - Prezidentskí kandidáti Peter Pellegrini a Ivan Korčok sú za zotrvanie Slovenska v Európskej únii (EÚ) aj NATO. Pellegrini si myslí, že Slovensko má mať v EÚ silnejší hlas. Korčok odmieta, že by bol za zrušenie práva veta členských štátov. Trvá na tom, že predseda vlády by mal chodiť na samity EÚ. Uviedli to v stredajšej predvolebnej debate TV Markíza.



"SR nemá byť len pasívnym prijímateľom toho, čo v Bruseli alebo vo Washingtone nadiktujú. (...) My sme V EÚ aj NATO a tam aj zostaneme, ale budeme tam hovoriť aj my, ako si predstavujeme, aby tieto inštitúcie fungovali," poznamenal Pellegrini. Korčok deklaroval, že nechce zrušenie práva veta členských štátov EÚ. Za záujem Slovenska označil silnú bezpečnostnú politiku EÚ. Poukázal na potrebu jednoty Únie.



Kandidáti diskutovali aj o prípadnom vstupe Ukrajiny do NATO po splnení podmienok. Pellegrini to odmietol. Podľa Korčoka by o tom mali rozhodnúť členské štáty. Obaja diskutujúci odsúdili aktuálne kroky Izraela v pásme Gazy. Zhodli sa aj na zachovaní súčasného stavu pri interrupciách.



Otvorili tiež otázku úpravy legislatívy týkajúcu sa párov rovnakého pohlavia. Korčok podľa vlastných slov rešpektuje, že Ústava SR hovorí o zväzku manželskom ako o zväzku muža a ženy. "Myslím si, že slovenská spoločnosť je pripravená na to, aby zväzky a veci, ktoré z nich vyplývajú, pri homosexuálnych alebo heterosexuálnych pároch, ktoré neuzatvoria manželstvo, boli usporiadané, aby občania mali rovné právo," skonštatoval. Pellegrini si vie predstaviť úpravu, ktorá by riešila životné situácie, dedenie či nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Odmietol registrované partnerstvá.



Témou bola aj spolupráca prezidenta s vládou. Pellegrini si myslí, že hlava štátu vie vstúpiť do politického boja. Obáva sa, že jeho protikandidát by z prezidentského paláca urobil progresívno-liberálne mocenské centrum. Korčok to odmietol. Reagoval, že je ochotný so súčasným kabinetom spolupracovať. "Ako nezávislý prezident budem vždy hovoriť, keď vláda niečo robí dobre, ale zároveň aj keď vláda nevedie Slovensko dobrým smerom," poznamenal.