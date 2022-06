I. Matovič: Ceny plynu budú veľký problém, ktorý budeme riešiť

Na archívnej snímke Erik Tomáš. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júna (TASR) – Ceny plynu budú veľký problém, ktorý budeme riešiť. Vicepremiér a šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Vyhlásil, že v prípade plynu nebude možné zastropovať ceny pre domácnosti tak, ako pri elektrickej energii. Nezaradený poslanec pôsobiaci v Hlase-SD Erik Tomáš volá v súvislosti s nárastom cien po valorizácii starobných dôchodkov a životného minima.povedal Matovič. Šéf OĽANO zopakoval, že ho mrzí prístup prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá vetovala takzvaný protiinflačný balík.vyhlásil.Tomáš reagoval, že ide o opatrenie, ktoré je určené len pre určitú skupinu ľudí.dodal. Nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD sú podľa jeho slov ochotní rokovať o podpore. Tomáš to však podmieňuje rozšírením pomoci o mimoriadnu valorizáciu starobných dôchodkov a životného minima.Šéf rezortu financií to považuje za alibizmus.reagoval Matovič.Hlas-SD podľa Tomáša pripravuje vlastný poslanecký návrh na zvýšenie platu učiteľov. Na margo sporov medzi Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) povedal, že pri nich vždy trpí nejaká skupina obyvateľov. Teraz sú to učitelia.Hlas by podľa Matoviča mohol svoj návrh na zvýšenie platov pre učiteľov predložiť najskôr na septembrovú schôdzu. Platný by bol najskôr v novembri, a to bude učiteľom "platné ako mŕtvemu zimník". Lepšiu cestu vidí v opätovnom predkladaní svojho návrhu na rokovania vlády. SaS, ktorá návrh blokuje, sa podľa ministra musí nakoniec zlomiť.skonštatoval Tomáš. Hoci Hlas nemá v parlamente väčšinu, návrh predloží. "Keď ste im to vy sľúbili, tak my budem plniť váš sľub," povedal.Na mimoriadnej schôdzi parlamentu bude Hlas-SD hlasovať za odvolanie Sulíka. Poslanci OĽANO budú podľa Matoviča pri hlasovaní slobodní.