Sulík má lepší pocit z budúcej koalície ako v prípade vlády Radičovej

Bratislava 7. marca (TASR) – Rokovania o budúcej možnej koalícii, ktoré sa uskutočnili v piatok (6. 3.), sa pohli výrazne dopredu. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Zároveň nechcel povedať konkrétne nominácie na ministerské posty.



Matovič poznamenal, že "smerujú rýchlymi krokmi dopredu" a verí, že sa dohodnú. Poukázal aj na to, že každý chce pre svoju stranu získať čo najviac. "Vstupujeme do týchto rokovaní, je pred nami ešte nejaká cesta. Verím, že na jej konci spravíme jednu dobrú stabilnú vládu," povedala Veronika Remišová zo strany Za ľudí. Potvrdila, že členovia strany sa ešte porozprávajú s lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, pretože si chcú vyjasniť nejaké veci. "Budeme sa snažiť, aby vláda mala vysoký odborný a morálny kredit," uviedla. Podľa Kollára je dôležitý dialóg. Predseda SaS Richard Sulík uviedol, že jeho prvý pocit z budúcej možnej koalície je oveľa lepší ako v prípade vlády Ivety Radičovej.



Na margo prerozdelenia postov na ministerstvách Remišová uviedla, že nie všetky majú rovnakú váhu a dosahy niektorých ministerstiev sú menšie ako iných. Podľa nej strana Za ľudí chce, aby sa pri prerozdeľovaní ministerstiev zohľadnil aj tento kľúč. Líder hnutia OĽaNO nechcel prezradiť konkrétne nominácie na ministerské posty. Priznal, že polovica z toho, čo sa zverejňuje, neplatí. "Všetko je otvorené," vyhlásil. Sulík tiež nepotvrdil, či sa uchádza o post ministra financií.



Kollár nepovedal, kto bude budúcim predsedom parlamentu, podľa neho o tom rozhodne až hlasovanie v Národnej rade SR. Potvrdil však, že tento post žiada, pretože podľa neho hnutiu patrí. Remišová v diskusnej relácii vytkla Kollárovi, že Sme rodina je vo frakcii s Marine Le Penovou. Kollár potvrdil, že Sme rodina nechce vystupovať z EÚ.



Jednou z úloh, ktorá čaká budúcu koalíciu, je mýtny systém. Remišová poznamenala, že ide o najväčší "zlodejský biznis storočia". Podľa Matoviča je potrebné v tejto súvislosti čím skôr urobiť novú súťaž za čo najnižšie náklady.



Na otázku, či nastane zmena na poste policajného prezidenta, Kollár uviedol, že jeho hnutie nemá zásadný problém s policajným prezidentom Milanom Lučanským. "Som presvedčený, že policajného prezidenta by mal vyberať minister," uzavrel.