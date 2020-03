Igor Matovič vyzval ľudí k zodpovednosti pre situáciu s koronavírusom

Bratislava 13. marca (TASR) – Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, poverený zostavením vlády, vyzval ľudí k zodpovednosti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Potenciálny minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) zdôraznil, že zákazy sú zavedené v prospech všetkých. Ak nebudú dodržiavané, treba podľa neho zaviesť aj sankcie. Podľa svojich slov majú pripravených 11 strán opatrení na riešenie situácie. Uviedli to v diskusnej relácii TV Markíza.



Matovič navrhuje napríklad, aby ľudia prichádzajúci zo zahraničia, dostávali esemes správy s informáciou o počte dní, ktoré im zostávajú do konca karantény. V tejto súvislosti už rokoval s jedným z mobilných operátorov. Chcel by tiež, aby vznikol permanentný krízový štáb, ktorý zasadá 24 hodín a koordinuje jednotlivé zložky.



Krajčí hovorí tiež o zavedení špeciálnych zón v nemocniciach. Lekári by v nich boli plne vybavení a pripravení na pacienta, ktorý by mohol byť pozitívny na nákazlivé ochorenie.



Matovič si myslí, že v nemocniciach by mohol fungovať aj tzv. systém drive-through. Pacienti by mohli byť vyšetrení bez toho, aby vyšli z auta. "Chceme, aby ľudia, ktorí majú podozrenie, že by mohli byť nakazení alebo majú nejaké respiračné opatrenie, aby telefonovali," načrtol Krajčí. Následne po odporučení a vyplnení protokolu by sa dopravili k takzvaným kontajnerovým stojiskám, kde by im boli odobrané vzorky.



Líder OĽaNO ubezpečil, že popri záchrane životov sa budú snažiť pomôcť aj podnikateľom, ktorí pre situáciu trpia ekonomicky. Pripustil, že štát sa bude musieť aj zadlžiť, aby im pomohol.