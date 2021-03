I. Radičová: Vzájomné obviňovanie nepomôže, treba pomenovať problém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) – Ak sa chce Slovensko dostať z aktuálnej spoločenskej a pandemickej situácie, treba jasne pomenovať problém, ktorý krajina má, vzájomne sa neobviňovať, ale zapracovať na riešeniach a obnoviť dôveru ľudí v protipandemické opatrenia. Myslí si to sociologička a bývalá predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Zdôrazňuje aj jasnú, zrozumiteľnú a slušnú komunikáciu s obyvateľmi. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12." povedala Radičová. Vyzvala na ukončenie nezmyselných hádok a konfliktov, keďže poučením z minulosti je, že nikam nevedú.Cestou k riešeniu situácie nie je podľa nej hľadanie a označovanie vinníkov, ale zhoda v tom, že máme problém, a priamo a otvorene ho pomenovať. Je presvedčená, že by pomohlo okamžité formulovanie riešenia pre dva nosné problémy. Jedným je, ako zastaviť šírenie infekcií, pričom tento návrh vedcov je na stole. Zároveň treba zabezpečiť, avšak nielen kontrolami a sankciami, ale aj benefitmi, aby ľudia opäť nadobudli dôveru vo vládne pokyny. "" poznamenala Radičová. Apeluje tiež na spustenie takých opatrení, pri ktorých sa jasne ukázalo, že sú zásadné, fungujú a sú úspešné.Krajina podľa nej zlyháva vo zvládaní samotnej pandémie a všetkých jej dôsledkov. Poukazuje pritom na vedcov, ktorí naliehajú, aby sa zásadne zmenil prístup k riešeniu pandémie, aby sa zdôrazňovali skúsenosti úspešnejších krajín v boji s pandémiou a aby sa jasne, zrozumiteľne a s podporou ľudí realizovali opatrenia. "" konštatuje Radičová, ktorá za nesprávnu cestu označila aj kritizované celoplošné testovanie.Problém vidí aj v sociálno-ekonomických dôsledkoch pandémie a v prehlbovaní sociálnych rozdielov, štátnu podporu vníma ako slabú a nepostačujúcu. Situácii neprospieva ani výrazný pokles v politickej kultúre. Zdôrazňuje potrebu vakcinácie a tiež investovania do výroby vakcín. Pripomenula, že Slovensko bolo v minulosti vo výrobe vakcín úspešné.