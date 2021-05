Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila bývalého šéfa NAKA B. Zuriana

Bratislava 21. mája (TASR) - Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana. Informuje o tom Denník N. U Zuriana doma v Poprade mala v piatok zasahovať polícia. Zurian je v súčasnosti v zahraničí.



Topky.sk v stredu informovali, že Zurian vo februári podal na bývalého námestníka SIS a kajúcnika Borisa B. trestné oznámenie za krivé obvinenia a krivú výpoveď. Podnet sa mal týkať výpovedí Borisa B., podľa ktorých Zurian vynášal tajné informácie.



V trestnom oznámení mal Zurian uviesť aj to, že presun Ľudovíta M. do SIS riešil aj bývalý premiér. Bývalý predseda vlády SR a súčasný minister financií Igor Matovič odmietol, že by intervenoval za presun bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. do SIS. "Nemám s tým nič spoločné," uviedol.



Branislav Zurian požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť k 15. máju. Odišiel z postu a tiež z polície. Z postu odchádza aj zástupca riaditeľa NAKA Patrik Jurík. O uvoľnenie zo služobného pomeru požiadal aj riaditeľ odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Ján Štefanák.