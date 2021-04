Bittó Cigániková: Vláda Eduarda Hegera má dôveru SaS

Bratislava 18. apríla (TASR) - Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) má dôveru SaS, minister financií Igor Matovič (OĽANO) svojím správaním ukazuje, že požiadavka, aby nebol vo vláde, bola na mieste. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásila poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS).



Heger aj Matovič si podľa nej zaslúžia čas na to, aby si "upratali" svoje pozície. Poslankyňa parlamentu za OĽANO Monika Kavecká skonštatovala, že Heger bude silným premiérom, tak ako bol silným premiérom aj Matovič. Bittó Cigániková by vzhľadom na nedávne vystupovanie Matoviča očakávala od klubu OĽANO, že na neho "zatlačí".



Poslanec Smeru-SD Richard Takáč skonštatoval, že pokiaľ nedôjde k zmenám, Smer-SD je pripravený podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde. Vidí tiež riešenie v predčasných voľbách, ku ktorým by sme sa mohli dostať cestou referenda, na ktoré sa zbierajú podpisy.



Nezaradený poslanec Tomáš Taraba nemá dôvod vyslovovať dôveru tejto vláde. Kabinet Hegera podľa neho nie je nový, ide v podstate o to isté zloženie. Opozícia by sa mala podľa neho "úplne legitímne" zamerať na predčasné voľby.



Bittó Cigániková tiež pripomenula, že to, ako kauza Sputnik V u nás prebieha, je najmä zodpovednosť Matoviča. Kritizovala, že si nenaštudoval podklady a neprečítal si zmluvu k dodávkam vakcíny. Zároveň kritizovala opakované plošné testovanie, Kavecká však testovanie považuje za efektívny nástroj v boji proti pandémii.