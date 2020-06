J. Blanár: Kauza diplomovej práce paralyzuje parlament aj vládu

Bratislava 28. júna (TASR) – Kauza diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) paralyzuje parlament a vládu pri prijímaní ekonomických opatrení v súvislosti s koronakrízou. Vyhlásil to podpredseda opozičného Smeru-SD Juraj Blanár v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Mali by sme sa venovať ekonomickej kríze, ale práve kauza diplomovky kompletne paralyzuje parlament," povedal Blanár. Poukázal na to, že mimoriadna schôdza mala byť pôvodne tento týždeň vo štvrtok (25. 6.), avšak predseda parlamentu ju nezvolal. Ďalšia schôdza by sa mala uskutočniť budúci týždeň, Blanár však poukázal na oficiálnu informáciu, že Kollár má odcestovať do Budapešti. "Kauza paralyzuje vládu pri prijímaní dôležitých ekonomických opatrení, s ktorými vláda aj tak mešká," zdôraznil.



Smer-SD podľa Blanára nebude iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolávanie predsedu Národnej rady (NR) SR. Strana si počká na to, ako sa k celej veci postaví koalícia. Zdôraznil, že po vyjadreniach Kollára na margo vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka v súvislosti s jeho rigoróznu prácou by mal šéf Sme rodina "okamžite odstúpiť a nehrať tu divadlo". Rovnako ĽSNS si počká, ako sa ku kauze postaví koalícia.



Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš zopakoval, že na ich klube budúci týždeň sa budú Borisa Kollára pýtať nezodpovedané otázky a na jeho úmysel. Odpovede a vysvetlenie očakáva budúci týždeň aj klub SaS. "Situácia je jasná, ale poslanci chcú diskusiu," povedala predsedníčka klubu Anna Zemanová. Doplnila, že ak by ona zastávala takúto vysokú funkciu, odstúpila by.



Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová poznamenala, že ide o osobný, nie koaličný problém. Strana podľa nej zaujala jasné stanovisko, odmieta však "hrať vabank, ruskú ruletu so Slovenskom a povaliť vládu". Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na margo Kollárovej diplomovej práce povedal, že v zmysle vtedy platných zákonov to nie je plagiát. Kollár podľa neho citácie nekradol, používal ich so súhlasom ich autorov.