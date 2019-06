J. Blanár: V Smere-SD budeme výsledky eurovolieb ešte vyhodnocovať

Opozičné strany, ktoré chcú prevziať moc v parlamente, podľa neho prehrali, nedostali podporu svojich voličov.

Bratislava 1. júna (TASR) - V strane Smer-SD sa diskutuje otvorene, eurovoľby strana ešte len bude vyhodnocovať. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Podotkol, že strana síce nevyhrala eurovoľby, ale skončila druhá a umiestnila sa najlepšie z parlamentných strán. Podľa poslanca parlamentu Jozefa Rajtára (SaS) urobila SaS počas kampane k eurovoľbám chybu v komunikácii. Víťazná koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) - Spolu dokázala podľa neho lepšie osloviť voliča.



"Sme krátko po európskych voľbách, čakajú nás vyhodnotenia, potrebujeme si pozrieť všetky výsledky, aby sme mohli objektívne povedať, čo je potrebné urobiť," uviedol Blanár. Opozičné strany, ktoré chcú prevziať moc v parlamente, podľa neho prehrali, nedostali podporu svojich voličov. "Opozičné strany, ktoré dnes pôsobia v parlamente, prehrali, pretože nedokázali vyhrať. Vyhrala koalícia, ktorá bola zložená z dvoch mimoparlamentných strán," vyhlásil.



Podľa Rajtára si treba vziať ponaučenie z výsledkov eurovolieb. "Musíme ešte viac ukázať svoje vnútorné kvality, ukázať ešte viac energie, náš program," poznamenal. SaS je podľa neho veľmi potrebná na politickej scéne, aby sa podaril zápas o charakter štátu.



Koalícia PS - Spolu dokázala pred voľbami lepšie osloviť voliča, myslí si Rajtár. Dôvodom je podľa neho aj fakt, že voliči do koalície vkladali viac nádejí. SaS urobila podľa Rajtára "trochu" chybu v komunikácii tým, že nedokázala svoje kvality odprezentovať tak, ako by sa patrilo. "Niektoré výroky boli nešťastné," doplnil.



"Ak nám niečo vyhralo tieto voľby, tak to bola aktívna účasť tisícov ľudí na našej kampani," reagoval na výsledky volieb do Európskeho parlamentu predseda mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia (OD) Miroslav Beblavý. Koalícii PS - Spolu sa podľa neho podarilo zmobilizovať ľudí, ktorí cítili, že proeurópska myšlienka si zasluhuje svojich zástupcov a svoju obranu.



Víťazstvo im zabezpečila aj myšlienka spájania, myslí si Beblavý. "Dokázali sme to, že sme sa nielen spojili v koalícii, ale že táto koalícia ťahala za jeden povraz, mala jeden program, jeden štáb. (...) Dokázali sme vytvoriť nie takú koalíciu cez zuby, kalkulatívnu, ale naozaj sme vytvorili tím, myslím si, že ľudia to ocenili," reagoval.



Blanár považoval za dôležité podotknúť proeurópsku orientáciu zvolených slovenských europoslancov. "Strany, ktoré získali mandáty, okrem dvoch mandátov, ktoré budú reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente, sú jasne proeurópsky orientované," uzavrel.