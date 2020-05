J. Naď chce schválené stratégie do konca roka, platy vojakom nezníži

Bratislava 24. mája (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) by chcel, aby nová bezpečnostná a obranná stratégia bola schválená vládou i parlamentom do konca roka. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Potvrdil tiež ambíciu naplniť záväzok voči NATO odvádzať dve percentá HDP na obranu. Hoci rozpočet bude po koronakríze i ďalších výdavkoch oklieštený, minister garantoval vojakom, že ich platy sa nebudú znižovať.



Zmluvu na stíhačky F-16 by Slovensko mohlo zrušiť, no prišlo by o zaplatenú miliardu, ako vysvetlil minister. "Sme blízko k podpísaniu dohody na zmenu financovania," informoval o aktuálnej situácii. Podotkol, že ak prvé stíhačky neprídu tak, ako je plánované, v roku 2023, Slovensko môže mať problém.



S nákupom stíhačiek F-16 súvisí i rekonštrukcia Letiska Sliač. Podľa Naďa môže byť drahšia, ako predpokladalo bývalé vedenie rezortu. Zatiaľ treba upraviť letisko Kuchyňa, kam budú techniku počas rekonštrukcie Sliača presúvať. Ak by prišla ponuka na spolufinancovanie týchto či iných projektov, Naď by na ňu pravdepodobne pristúpil.



Tento týždeň sprístupnil rezort obrany zmluvy na stíhačky F-16 i vrtuľníky Black Hawk. Šéf rezortu plánuje zverejniť aj ďalšie kontrakty, napríklad na predĺženie servisu stíhačiek MiG-29. "Aby ľudia videli, kam ide každé jedno euro," zdôvodnil.