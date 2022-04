J. Naď: Slovensko rokuje s Ukrajinou aj o dodaní húfnic Zuzana

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovensko rokuje s Ukrajinou aj o možnosti dodania húfnic Zuzana či o oprave poškodených bojových vozidiel. V nedeľnej diskusnej relácii O päť minút 12 v RTVS to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že v prípade húfnic by malo ísť o predaj.



Šéf rezortu deklaruje, že o odovzdaní systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine rozhodla vláda SR. "Kabinet o tom rokoval v utajenom režime a prijal k tomu uznesenie, ktoré nebolo zverejnené, lebo by utajenie stratilo význam," skonštatoval. Podotkol, že aj s Ukrajinou bola v utajenom režime podpísaná zmluva.



Minister sa ospravedlnil verejnosti, že v uplynulých dňoch pri otázkach, smerujúcich na S-300, klamal. "Bolo to s dobrým cieľom zabezpečiť operačnú bezpečnosť," uviedol. Zverejnenie informácie k S-300 zo strany lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica bolo podľa Naďa v čase, keď už systém na Ukrajine bol. Myslí si však, že opozičný politik ohrozil operáciu a konal akoby na pokyn Moskvy.



Naď označil dar za zodpovedné rozhodnutie. Vláda, ako tvrdí, postupovala v rámci Charty OSN. "Tento systém Ukrajinci vedia použiť a predstavuje pre nich veľkú možnosť bránenia sa," poznamenal. Odmieta tvrdenia, že Slovensko za S-300 nemá adekvátnu náhradu. Poukazuje pritom na systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý poskytli Slovensku spojenci z NATO.



"Jedna batéria Patriot-u je technologicky výrazne lepšia ako jedna batéria S-300 z konca 80. rokov minulého storočia, ktorý sa nemodernizoval," spresnil minister. Najneskôr o dva roky by podľa jeho slov S-300 na Slovensku skončil. Zároveň upozornil, že S-300 nebol zapojený a adekvátne funkčný, a teda poskytoval SR prakticky nulovú ochranu vzdušného priestoru.



"Momentálne je Patriot zapojený nonstop, dodaním štvrtej batérie bude pokrytá ochrana Slovenska od západu až po východ," povedal. Patriot bude na Slovensku podľa slov ministra dovtedy, kým to bude potrebné, a kým to bude SR chcieť. Zároveň pripomenul, že tento systém poskytli spojenci zadarmo.



V prípade stíhačiek MIG-29 na Slovensku začali podľa Naďa odchádzať ruskí technici späť do Ruska. "Čoskoro bude problém udržať MIG-y vo vzduchu," upozornil minister s tým, že čím skôr tieto stíhačky uzemníme, tým lepšie. Naď podotkol, že v rámci NATO Slovensko preto aktuálne rieši adekvátnu náhradu a rokuje o alternatíve, kým na Slovensko neprídu objednané stíhačky F-16.