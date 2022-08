Monitor: Jaroslav Naď zvažuje odchod z politiky, je z nej znechutený

Bratislava 7. augusta (TASR) – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zvažuje odchod z politiky, podľa vlastných slov je z nej znechutený. Povedal to v diskusii na festivale Atmosféra. Oznámiť to mal už aj premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a tiež lídrovi hnutia a ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Informuje o tom Denník N.



"Nikdy nebudem človek, ktorý by nebol lojálny, ale keď sa rozhodnem odísť z politiky, tak úplne. To sa môže stať zajtra, človek toho už má plné zuby. Reálne hovorím, úprimne, že zvažujem, čo ďalej," povedal Naď.



Nepáči sa mu, že niektorí politickí lídri uprednostňujú stranícke alebo osobné priority pred prioritami krajiny. Podľa Denníka N mal Naďa ľudsky sklamať napríklad poslanec Juraj Krúpa, ktorý nedávno odišiel z OĽANO a vstúpil do klubu SaS. Kritizoval tiež návrh zákona Gyorgyho Gyimesiho o dúhových vlajkách. Na margo koaličnej krízy podľa denníka poznamenal, že "neformálne stretnutia prebiehajú neustále", stranu SaS však chce mať vo vláde.