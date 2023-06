Je na usúdení Kollára, či odíde z funkcie, zhodujú sa Sulík aj Saková

Bratislava 22. júna (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by mal sám zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii v súvislosti s priznaním, že pred 12 rokmi dal niekoľko faciek svojej vtedajšej partnerke, ktorá mala ohroziť ich dieťa. Zhodli sa na tom líder SaS Richard Sulík a podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Denisa Saková v diskusnej relácii "Na hrane" v televízii JOJ. Ani jedna zo strán podľa ich slov nepodá návrh na jeho odvolanie.



"Nebudeme ho rituálne popravovať. (...) Na základe vlastného svedomia má usúdiť, či zotrvá vo funkcii," skonštatovala Saková. Sulík zároveň odsúdil Kollárove výroky o tom, že by nemal problém zopakovať dané správanie. "Ostať s takýmito výrokmi na poste predsedu parlamentu považujem za neúnosné," uviedol. Podotkol tiež, že odvolávanie predsedu parlamentu tri mesiace pre voľbami by mohlo situáciu skomplikovať. Obaja však odmietli akúkoľvek formu násilia páchaného na ženách.



Sulík a Saková sa tiež zhodli na tom, že šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorého mala vo štvrtok zadržať Národná kriminálna agentúra (NAKA), má na zodpovednosti bývalá vláda. "OĽANO by malo jasne zodpovedať na všetky otázky," skonštatoval Sulík.



V diskusii sa dotkli aj témy prezidentských volieb. Obe strany deklarujú, že sa touto otázkou budú zaoberať až po septembrových parlamentných voľbách. "Verím, že sociálna demokracia si nájde svojho kandidáta," podotkla Saková s tým, že strana zatiaľ nediskutovala o žiadnych konkrétnych menách ani o tom, koho by podporila. Sulík pripustil, že ak bude exminister zahraničných vecí Ivan Korčok kandidovať, je pre SaS jeden z adeptov na podporu. "Máme niekoľko mesiacov času. Keď bude jasné, kto bude kandidovať, rozhodneme sa, či dáme podporu," doplnil.