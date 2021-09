Krúpa: Problém je, že sme s ľuďmi v zložkách pracovali ďalší rok a pol

Bratislava 19. septembra (TASR) – To, čo vidíme, je výsledkom roka a pol vyšetrovaní, boja s korupciou a podvodmi a s ľuďmi, ktorí v týchto zložkách pôsobili aj počas minulej vládnej garnitúry. Problémom je, že sa s nimi pracovalo aj naďalej. Na margo aktuálneho diania v polícii a bezpečnostných zložkách to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike povedal predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO). Hovorí o chybe a zlyhaní.



"Samozrejme, že sme mohli očakávať, že dôjde k protireakcii. Je to úplne prirodzené. Problém nastal tam, že sme s týmito ľuďmi pracovali ďalší rok a pol. Považujem to za zásadnú chybu a zlyhanie," skonštatoval Krúpa. Je presvedčený, že po opadnutí prvej alebo druhej vlny pandémie malo dôjsť v tomto smere k náprave. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) jeho dôveru naďalej má.



Aktivity Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) označil za zaujímavé, rovnako tak správu Slovenskej informačnej služby (SIS), v ktorej sa hovorí aj o krivení výpovedí. Je podľa neho potrebné veľa vecí vysvetliť, nadobúda údajne dojem, že SIS je do toho celého namočená priveľmi. Podotkol, že od dôb Ivana Lexu nenastali žiadne zásadné reformy, a ak aj áno, nevieme o nich. O dôveryhodnosti SIS má podľa neho svedčiť aj fakt, že nie vždy vie, koho odpočúva. Otázka, že by mal byť šéfom SIS niekto iný ako nominant Sme rodina, však nie je podľa neho na stole.



Podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková poznamenala, že sme neboli ešte svedkami toho, aby politici tak vehementne útočili na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Ohýbanie zákonov a dávanie moci do jedných rúk nevníma ako šťastné riešenie, pri spravodlivosti a transparentnosti sa nedosiahne požadovaný výsledok. Pripomenula, že SIS patrí koalícii, takže ak sú nejaké chyby, tak ich robí koalícia.



Na margo návrhu na odvolanie celej vlády, nielen niektorých ministrov, povedala, že je to "správne a na mieste", keďže chaos nie je len v bezpečnostných zložkách, ale v celej krajine. V súvislosti s výzvou na spoluprácu so Smerom-SD uviedla, že predčasné voľby zatiaľ vypísané nie sú a oni vedia, čo majú pre ľudí robiť. "Riadne voľby sú ešte ďaleko a myslíme si, že si vieme robiť svoju prácu dôstojne a zodpovedne," vyhlásila Saková. Podľa Krúpu zasa treba riešiť dôležitejšie problémy ako niekoho odvolávanie.