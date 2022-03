Krajniak posilu z NATO víta, Kéry to nepovažuje za potrebné

Bratislava 6. marca (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) kvituje návrh na posilnenie ochrany hraníc Slovenska a teda aj Severoatlantickej aliancie (NATO) vojakmi z iných krajín, predovšetkým zo susedného Česka. Takisto víta pomoc prostredníctvom systému protivzdušnej obrany Patriot spolu s obsluhou zariadenia nemeckými a holandskými vojakmi. Predseda zahraničného parlamentného výboru Marián Kéry (Smer-SD) však nerozumie, prečo je prítomnosť vojska NATO na území SR potrebná. Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Kéry argumentuje svoj postoj tým, že prezidentka Zuzana Čaputová aj premiér Eduard Heger (OĽANO) ubezpečujú Slovákov, že bezprostredné riziko krajine nehrozí. "Ak nám niečo hrozí, pomenujme to a my sa v Smere k tomu postavíme chlapsky. Ak nás presvedčia argumenty, nemáme problém zahlasovať," povedal.



Poslanec zareagoval aj na to, v akom stave zanechala bývalá vláda Smeru-SD armádu. Odvolával sa na hospodársku krízu a na "nejaké iné problémy", pričom podľa neho je v takých situáciách správne, keď si vláda stanoví iné priority ako "nejaký zbrojársky priemysel".



Krajniak pripomenul, že ochrániť hranicu SR by mali prísť najmä českí vojaci, ich kontingent je najväčší, počíta sa približne so 400 vojakmi, ak to parlament schváli. Ďalej pôjde o menšie počty vojakov z Holandska a Nemecka, ktorí by mali prísť aj so systémom Patriot. To podľa ministra vyrieši problémy Slovenska s nedostatočnou protivzdušnou obranou.



Diskutéri sa nezhodli ani na potrebe "vypínania" stránok so škodlivým obsahom obhajujúcim vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine. Kéry tvrdil, že poslanci Smeru chceli zahlasovať za legislatívne zmeny, ktoré mali pomôcť utečencom, avšak keďže k tomu koalícia "prilepila" aj právomoc Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) dočasne odstaviť dezinformačné kanály, nemohli za to zahlasovať. Kéry si myslí, že takýmto spôsobom vláda prispieva k cenzúre. Krajniak sa zase odvolával na legislatívu, ktorá umožňuje takéto webstránky za určitých podmienok vypínať už tri roky, pričom ju schvaľovala ešte vláda Smeru-SD. Nová legislatíva bola podľa neho potrebná preto, lebo je tu reálna hrozba kybernetických útokov.