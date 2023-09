Lídri Smeru, PS a Hlasu debatovali o potrebe rastu i suverénneho štátu

Bratislava 27. septembra (TASR) - Za najväčšiu výzvu po parlamentných voľbách označil predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini riešenie chudoby, zdražovania aj bezpečnostnú otázku týkajúcu sa migrácie. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vníma potrebu naštartovania ekonomiky, šéf Smeru-SD žiada vládu postavenú na princípe suverénneho sociálneho štátu. Lídri strán sa stretli v stredu večer v predvolebnej debate na RTVS.



Šimečka považuje voľby za dôležitý súboj o to, či Slovensko zostane demokratický a právny štát. Fico zdôraznil, že bude podstatné, kto bude výzvy riešiť. Obáva sa experimentu, že PS sa spojí so stranami bývalej vládnej koalície a v krajine bude pokračovať chaos. Pellegrini považuje za dôležité upokojiť napätú situáciu v spoločnosti.



Pellegrini zopakoval, že Hlas-SD má ideologicky aj názorovo bližšie k Smeru-SD. Chce byť súčasťou koalície, ktorú bude svojím "novým pohľadom hnať dopredu, aby sa ani na chvíľku nedostala do minulosti". Priznal, že Šimečku pozná len z televíznych diskusií a nevie, ako chce PS vládnuť. PS odmieta Smer-SD a extrémistov. Otvorené je rokovaniam o spolupráci s každou parlamentnou stranou, ktorá si ctí demokratické pravidlá hry, právny štát a je proeurópska.



V prípade účasti vo vláde by Pellegrini chcel robiť všetko pre spätné získanie strategických podielov v energetických podnikoch a dlhodobo garantovať lacné energie. Je pripravený obmedziť obchodné prirážky reťazcom. Smer-SD presadzuje mesačné analýzy cien potravín a v prípade výkyvu chce využiť regulačné opatrenia. Šimečka súhlasí, že treba zatlačiť na potravinové reťazce cez Protimonopolný úrad SR. Upozornil však, že ak sa štát začne hrať s cenami, dôsledky môžu byť omnoho horšie.



Konsolidáciu verejných financií treba robiť podľa Pellegriniho pozvoľne a nesiahnuť na žiadne sociálne vymoženosti. Fico tvrdí, že sa dá zachovať sociálny štandard a konsolidovať, treba podľa neho presunúť zdroje z eurofondov na samosprávy. Šimečka hovorí, že rast musí byť postavený na inováciách. Nemyslí si, že je správne zdaňovať "niekoho, koho si práve zmyslíme, raz za rok a budúci rok zase niekoho iného". Principiálne však takúto cestu PS neodmieta, pokiaľ ide napríklad o banky. Všetci traja lídri odmietli zavedenie poplatkov v zdravotníctve.



Smer-SD je podľa Fica odporcom zavádzania rodovej ideológie do vzdelávania. Za dôležité považuje zosúladenie potrieb praxe s tým, čo produkujú školy. Pellegrini chce pozornosť venovať povolaniu učiteľa a poskytnúť mu materiálno-technické zabezpečenie a najlepšie školenia. PS by chcelo pokračovať v implementácii kurikulárnej reformy, aby sa deti učili moderným spôsobom. Šimečka tiež navrhuje zvýšenie platov učiteľov na úroveň priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka.



Vláda by mala podľa Fica nariadiť kontroly na zelenej hranici s Maďarskom a na hraničných priechodoch. Žiada silou zabrániť každému nelegálnemu migrantovi vstúpiť na Slovensko. Ochranu hranice presadzuje aj Pellegrini. Šimečka upozornil, že parlament mohol zrušiť povinnosť vydávania potvrdení pre cudzincov. Myslí si tiež, že treba tlačiť na Maďarsko, aby dodržiavalo dohody.