M. Krajčí: Región Čadca je rizikový, ale nejde o komunitné šírenie

Bratislava 28. júna (TASR) - Región Čadca je z hľadiska výskytu nového koronavírusu rizikovým. O komunitnom šírení ochorenia sa zatiaľ na Slovensku neuvažuje. V nedeľnej politickej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).



Situácia okolo nového koronavírusu sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva nezmenila, na Slovensko ho importujú ľudia prichádzajúci zo zahraničia. Poznamenal, že hygienici sa snažia dohľadávať týchto ľudí. Opatrenia v Čadci a okolí boli podľa Krajčího nastavené "veľmi správne" a kontakty dohľadané. Ľuďom z tohto regiónu odporúča nosiť rúška aj v exteriéri. Neodporúča stretávať sa bez rúška so seniormi a rizikovými skupinami. Ich návštevu odporúča obmedziť len na nevyhnutný čas.



Úrady podľa šéfa rezortu zdravotníctva zaviedli lokálne opatrenia. Poznamenal, že starostom zaslal informačný list. Dom, v ktorom sa nachádzajú osoby nakazené novým koronavírusom, sa najmä v osadách označia páskou, aby ostatní videli, že jeho obyvatelia sú v izolácii.



Situácia na Slovensku je podľa jeho slov pod kontrolou. Obyvatelia by sa mali dať otestovať, ak sa u nich objavia niektoré z príznakov. Kontaktovať majú príslušný úrad verejného zdravotníctva alebo svojho lekára, prípadne sa prihlásiť cez portál korona.gov.sk. "Pokiaľ máme pocit, že sme chorí, prosím, nechoďme medzi ľudí," vyzval.



Slovensko podľa jeho slov urobilo dosť testov na ochorenie COVID-19 a vykonalo ich "relatívne správne". O celoplošnom testovaní sa zatiaľ neuvažuje, podľa Krajčího by to boli "zbytočne vyhodené peniaze".



To, či počet infikovaných bude stúpať, bude podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva záležať od zodpovednosti ľudí. Ministerstvo zdravotníctva SR podľa jeho slov nezaznamenalo šírenie nového koronavírusu medzi deťmi na školách. Dovolenkovať odporúča na Slovensku, za vhodný považuje napríklad pobyt na horách.