Šipoš nevidí dôvod na odchod Matoviča

Bratislava 7. marca (TASR) - Bolo by nefér, keby sme v tejto fáze pandémie nového koronavírusu robili akékoľvek výmeny. Myslí si to šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Dôvod na odchod premiéra Igora Matoviča či ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nevidí. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa podpredsedu strany Hlas-SD Erika Tomáša pomôže krajine len výmena celej vlády.



"Nemyslím si, že by mal premiér v tejto chvíli utekať z boja, takisto minister Krajčí. Sú to dvaja ľudia, ktorí dennodenne pracujú, aby pomohli zabezpečiť čo najviac vakcín. Stretávajú sa s vedcami, chodia do roboty celý víkend, nonstop 24 hodín pracujú pre Slovensko," povedal Šipoš.



V boji s pandémiou vyzval na jednotu a zomknutie sa krajiny. Vzájomná kritika nie je momentálne podľa neho na mieste, prioritou by malo byť zachraňovanie ľudských životov. "Teraz potrebujeme, aby sa celé Slovensko spojilo," zdôraznil. Je podľa neho potrebné sústrediť sa na prácu, povaliť vládu by nebolo dobré. Pripustil, že v politike sa nedá vylúčiť nič, priestor na hlasovanie o vyslovení dôvery vláde nevidí. Vie si predstaviť aj možnosti trojkoalície či menšinovej vlády, momentálne sú to však podľa neho hypotetické fikcie. Počkať treba na zasadnutie predsedníctva strany Sme rodina, budúci týždeň sa má zísť aj klub OĽANO.



Poslanec Tomáš opätovne poznamenal, že krajine by pomohla len kompletná výmena vlády. Do predčasných volieb by mala vládnuť úradnícka vláda, respektíve vláda odborníkov. Nerozumie tomu, čo na poste šéfa rezortu zdravotníctva robí stále Krajčí. Za súčasný stav krajiny viní jednoznačne koalíciu, ktorá podľa neho fatálne zlyhala. Na margo zjednotenia podotkol, že jednotná by mala byť v prvom rade koalícia. "Keď volajú po spoločnom úsilí, nech si najprv upracú u seba. Vláda nie je jednotná. Nečudujte sa, že ľudia stratili dôveru," odkázal Tomáš. Zároveň poprel informácie, že by sa strana stretávala s ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom.