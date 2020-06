Naď: Stíhačky F-16 vyjdú viac ako jeden a pol miliardy eur

Bratislava 3. júna (TASR) – Stíhacie lietadlá F-16 budú stáť viac ako 1,6 miliardy, ktoré avizovala minulá vláda. V diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo to dnes potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Dodal, že s americkou stranou sa už dohodli na prerozdelení splátok.



Naď tvrdí, že kontrakt na stíhačky zahŕňa výcvik pilotov. Logistiku však len na dva roky. "Konkurenčná ponuka mala logistiku tuším na desať rokov, čiže o šesť alebo osem rokov viac, teraz si nie som istý, budeme musieť logistiku dokúpiť, a to bude stáť stovky miliónov. Tá akvizícia bude stáť Slovenskú republiku na prvých desať rokov ďaleko cez dve miliardy eur," uviedol.



Zdvojnásobiť až strojnásobiť sa môže podľa neho aj suma za rekonštrukciu letiska Sliač, predošlá vláda odhadovala náklady na 55 miliónov eur.



Za údržbu starých stíhačiek MiG-29 štát podľa ministra ročne platí 40 až 50 miliónov eur. "Ročná údržba je fixovaná asi na 25 miliónov eur, ale sú v tom stanovené iba nejaké opravy a veľa opráv máme nad rámec zmluvy, čo stojí tiež plus mínus 20 miliónov eur," priblížil.