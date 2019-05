Novozámockého exprimátora odsúdili na päť rokov väzenia

Odsúdení, ktorí sa na mieste voči rozsudku odvolali, majú taktiež nahradiť spôsobenú škodu, teda vrátiť do mestskej pokladne 178 600 eur.

Bratislava 23. mája (TASR) – Bývalého primátora Nových Zámkov Gejzu P. a prednostu mestského úradu Petra Á. odsúdil v stredu Okresný súd v Nových Zámkoch za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom na päť rokov väzenia nepodmienečne. Rozsudok nie je právoplatný. Informuje o tom portál týždenníka Plus 7 dní.



Obaja odsúdení, ktorí sa na mieste voči rozsudku odvolali, majú taktiež nahradiť spôsobenú škodu, teda vrátiť do mestskej pokladne 178 600 eur. Tie podľa týždenníka rozdali ako mimoriadne odmeny zamestnancom mesta v čase, keď už primátor vedel, že po prehre v komunálnych voľbách odíde z funkcie.



O mimoriadnych odmenách informoval v roku 2014 nových poslancov mestského zastupiteľstva mestský kontrolór Štefan Rovňaník. Z celkovej sumy 178 600 eur malo byť 23 600 vyplatených zamestnancom mestského podniku Novovital.



Odmeny sa mali pohybovať v rozmedzí od 6600 do 20 000 eur. Keďže peniaze na ne mesto v rozpočte nemalo, primátor aj prednosta ich podľa portálu mali získavať presunom v rozpočtových položkách.