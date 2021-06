Pellegrini: Hlas-SD odporúča očkovanie, avšak musí zostať dobrovoľné

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 27. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD odporúča očkovanie ľudí proti ochoreniu COVID-19, avšak musí zostať dobrovoľné. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike poslanec Národnej rady SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.Zároveň odporúča každému, kto chce chrániť svoje zdravie očkovaním, aby tak urobil čo najskôr. Rešpektovať chcú aj ľudí, ktorí zaočkovaní nebudú. Očkovanie detí by neodporúčal. "" povedal. Zároveň si želá, aby sa ľudia dali zaočkovať preto, lebo chcú ochraňovať svoje zdravie, a nie preto, aby mali napríklad ľahší prechod cez hranice. Ako doplnil, nevie si predstaviť, že by sa niektorá skupina ľudí povinne očkovala.V súvislosti s referendom o predčasných voľbách uviedol, že je za to, aby sa uskutočnilo. "" uviedol. V prípade rozhodnutia proti nemu sa plánuje obrátiť "".Pokusy o odvolávanie ministrov v parlamente podľa Pellegriniho nie sú zbytočné, pretože sa musí poukazovať na ich pochybenia. Potvrdil, že v pondelok (28. 6.) predložia návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Na margo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) uviedol, že chytil rezort do rúk a napráva chyby, odvolávať sa ho nechystajú.Líder Hlasu-SD v diskusnej relácii uviedol, že Peter Žiga má naďalej jeho podporu. Verí, že dokáže svoju nevinu.V strane sa podľa Pellegriniho pozerajú dopredu, a nie do minulosti. "" povedal. Ako dodal, musia sa pozerať aj na to, ako sa vyrovnať s digitalizáciou a klimatickou zmenou. Prípadnú spoluprácu so Smerom-SD po voľbách nechcel komentovať, v strane sa však podľa neho jasne vymedzujú voči ĽSNS. Potvrdil, že v lete sa predstavitelia strany chystajú do regiónov.