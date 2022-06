Bratislava 12. júna (TASR) - Politici sa rozchádzajú v názoroch na formu protiinflačnej pomoci. Poslankyňa parlamentu za klub OĽANO Anna Záborská hovorí o prelomení veta prezidentky Zuzany Čaputovej. Podpredsedníčka Za ľudí Viera Leščáková predpokladá, že stranícki poslanci zahlasujú za implementáciu pripomienok hlavy štátu. Erik Kaliňák z opozičného Smeru-SD zdôrazňuje masívnejšiu podporu domácnostiam. Nezaradený poslanec a šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár apeluje na adresnejšiu pomoc. Vyhlásili to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Koaličná rada riešila aj niekoľkokrát v týždni pomoc rodinám. Tento balíček vnímam ako pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú a zostane im viac peňazí v peňaženke," povedala štátna tajomníčka rezortu kultúry Viera Leščáková s tým, že prvá koaličná rada venujúca sa tejto téme bola v januári. "Reálny problém nastal, keď rokovania začala blokovať strana SaS," podotkla. Predpokladá, že poslanci Za ľudí zahlasujú za implementáciu pripomienok. Zdôraznila, že strana nikdy nerokovala a ani nebude rokovať o podpore s ĽSNS. "Nevieme ovplyvniť, čo urobia opozičné strany," dodala v diskusnej relácii.



"Toto je zákon, ktorý bol v procese skráteného legislatívneho konania schvaľovaný možno najdlhšie zo všetkých," vyhlásila poslankyňa Anna Záborská, ktorá zároveň šéfuje Kresťanskej únii. Tvrdí, že diskusia o protiinflačnej pomoci trvala niekoľko mesiacov. Je presvedčená o stopercentnom finančnom krytí tohto balíka. "Možno by boli aj dobré zákony prešli, keby nerobíme separáciu, či za ne zahlasujú alebo nezahlasujú extrémisti," reagovala. Ako ďalej uviedla, každý poslanec má hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.



"Strana Smer-SD to určite nebude podporovať. Päťdesiat eur pre nezaopatrené deti od roku 2023 je pre nás veľmi málo. Tobôž, ak to má byť kryté zo strany samospráv," vyhlásil podpredseda opozičnej strany Erik Kaliňák. Hovorí o potrebe finančnej podpory do 1500 eur pre každú domácnosť a ďalších zásahoch štátu v podobe zastropovania cien či zvyšovania minimálnej mzdy. Takáto pomoc by mohla byť podľa jeho slov financovaná aj z bankového odvodu.



"Pomoc má byť cielená na rodiny, ktoré sú už dnes zasiahnuté rizikom chudoby," zdôraznil Miroslav Kollár. Balíček je podľa neho proinflačný a protirodinný. "Nie je prefinancovaný. Jediná časť, ktorú máte prefinancovanú, je tá, ktorú ste zobrali samosprávam," dodal s tým, že samosprávy by boli v dôsledku toho nútené znižovať úroveň poskytovaných služieb. V čase "cválajúcej inflácie" toto opatrenie považuje za zlé. Veto prezidentky preto privítal.