Monitor: Požiadavky LOZ treba podľa Rašiho prijať

Bratislava 11. novembra (TASR) - Požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sú podľa exministra zdravotníctva a podpredsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Richarda Rašiho akceptovateľné a treba ich prijať. Upozorňuje, že nie je čas na vyjednávanie a iná šanca nie je. Podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský (Sme rodina) ubezpečil, že situácia sa intenzívne rieši aj na koaličných radách. Verí, že sa vyrieši čo najskôr. Uviedli to vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane.



"Nič sa nestane, ak sa splní aj všetkých osem podmienok a podpíše sa nejaký záväzný dokument alebo sa pripraví skrátené legislatívne konanie, aby sa v určených termínoch uviedli do praxe. Iná šanca nie je," skonštatoval Raši. Varuje, že v prípade výpovedí lekárov bude výsledkom neposkytovanie ani akútnej zdravotnej starostlivosti a zomieranie pacientov.



Pčolinský podotkol, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) môže "vyskakovať" len do takej výšky, akú rozpočet dovolí. "Každý pondelok informuje koaličnú radu, v akom štádiu sú rokovania, intenzívne sa to rieši," zdôraznil. "Nechcem ani oponovať, verím, že sa situácia vyrieši," doplnil. Sme rodina sa podľa jeho slov pravdepodobne pripojí k mimoriadnej schôdzi parlamentu k tejto téme.



Obaja sa zhodli, že k odvolaniu predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS) došlo zavinením SaS. "Keby sa poslanci SaS hlasovania nezúčastnili, tak je predsedníčkou," poznamenal Raši. Zároveň obaja skritizovali šéfa hnutia OĽANO a ministra financií Igora Matoviča za vulgárny spôsob, akým sa k téme vyjadril na sociálnej sieti. Rozhodnutie o neúčasti poslancov OĽANO na hlasovaní vníma Raši ako "čistý kalkul" v súvislosti s odvolávaním ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). "Nazvime to taktika, ale viac sa k tomu vyjadrovať nebudem," reagoval Pčolinský.



Poslanci sa dotkli aj návrhu na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre vleky či športoviská, ktorý bol predložený v parlamente. Pčolinský odmieta, že by bol návrh "strčený" narýchlo a bez komunikácie na koaličnej rade. Na margo kritiky tiež reagoval, že ide o energeticky náročné subjekty. "Snažíme sa nájsť spôsob, ako by bola DPH znížená pre celé gastro a cestovný ruch," doplnil. Raši vyzval, aby Sme rodina nedržala Matoviča vo vláde a na poste, ak nechce uvoľniť peniaze na podporu gastra. "Je ministrom financií len vďaka vám, keby ste ho opustili, nie je tam," poznamenal.



V súvislosti s témou migrácie je Pčolinský za zavedenie kontrol na hranici s Maďarskom a za vracanie migrantov na maďarskú stranu. "Buď založíme ruky alebo zavedieme tie kontroly aj my," reagoval na otázku, či to podľa neho neznamená koniec Schengenu. Podľa Rašiho už Schengen skončil. "Kontroly jasne ukázali, že každá krajina sa chráni a toto je zlyhanie našej polície, Mikulca, (policajného prezidenta Štefana, pozn. TASR) Hamrana," skonštatoval.