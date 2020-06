Premiér chce počas leta s verejnosťou diskutovať o reformách

Bratislava 27. júna (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by chcel počas leta s verejnosťou diskutovať o možných reformách na Slovensku. Každý deň by bol podľa jeho slov venovaný konkrétnej problematike. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Ako príklady oblastí reforiem uviedol automobilový priemysel, rómsku otázku, digitalizáciu či školstvo. "Sme bohatá krajina na spodné vody, ale my nemáme odkanalizované domácnosti. Alebo niekde máme natiahnutú kanalizáciu cez dedinu a ľudia na ňu nie sú napojení," povedal. Reformy by umožnili spustiť prípadné financie z európskeho balíka.



Predseda vlády sa dotkol aj témy výmeny ľudí vo vysokých funkciách. Za vhodný nepovažuje spôsob, akým odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) generálneho riaditeľa Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kuželu. "To si myslím, že nie je správne, aj som pánovi ministrovi volal a povedal som mu, aby hovoril s ľuďmi ako s ľuďmi," komentoval.



Do vládnej komisie by nemenoval Marcela Slávika. "Nemyslím, že on je ten najvhodnejší, ktorý by tam mal byť," dodal.