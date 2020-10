Premiér: Netreba panikáriť, núdzovým stavom občania práva nestratili

Bratislava 3. októbra (TASR) – Pre aktuálne platný núdzový stav na Slovensku, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu, netreba podliehať panike a veriť strašeniu, že sa občanom berú práva. V relácii Sobotné dialógy v RTVS to povedal premiér Igor Matovič s tým, že núdzový stav platí od štvrtka a občania doteraz žiadne práva nestratili.



„Núdzový stav je ústavná možnosť prijať ho v takýchto kritických situáciách, aby boli chránené životy a zdravie ľudí," povedal Matovič.



Núdzový stav má podľa jeho slov zamedziť napríklad prípadu, ak sa pre množstvo pozitívnych prípadov na COVID-19 rozhodnú niektorí zamestnanci nemocnice odísť na PN a odmietli by chrániť životy a zdravie ľudí.



Predseda vlády odmieta kritiku, že pri schvaľovaní núdzového stavu chýbala predkladacia správa s vysvetlením, čo bude obmedzené, a čo nie. Matovič poukázal na Smer-SD, a to ako vtedajšia vláda Petra Pellegriniho pri prvej vlne pandémie prijímala núdzový stav.



„Nech sa pozrú do zrkadla. Išli sme podľa toho, ako nám odporučili právnici," skonštatoval premiér. Poznamenal, že Pellegriniho vláda vyhlásenie núdzového stavu schválila pri zhruba 20 prípadoch ochorenia na COVID-19, kým v súčasnosti sa na Slovensku počet nových nakazených pohybuje denne na číslach zhruba 700 až 800.



Opätovné vyhlásenie núdzového stavu Matovič teda považuje za adekvátne. Vyššie trestné sadzby sa majú podľa neho týkať skutkov, kde je príčinná súvislosť priamo s pandémiou.



Matovič upozornil, že na Slovensku je aktuálne 30-násobne viac prípadov na COVID-19 ako počas prvej vlny pandémie.



„Vymklo sa nám to spod kontroly. Cez leto sme si užili dovolenky, bary. Sú tu haldy ľudí, ktorí to rozpálili na plné pecky," povedal. Obyvateľov SR vyzval, aby nepočúvali reči o tom, že COVID-19 je len obyčajná chrípka či nádcha. Rovnako, aby neverili konšpiráciám. Zároveň odporučil dodržiavať pravidlá, ako sú rozstupy, nosenie ochranných rúšok či hygiena rúk.



„Nemôžeme si dovoliť naďalej ignorovať pravidlá," skonštatoval. Štát sa podľa jeho slov aktuálne snaží prijímať také opatrenia, ktoré majú stlmiť nové čísla nakazených. Situácia sa podľa Matoviča dramaticky mení a nikto nemôže nič garantovať, čo bude o tri dni, o týždeň. Nevylúčil ďalšie sprísnenie opatrení, podotkol však, že z hľadiska zodpovednosti to majú v rukách najmä ľudia.



„Sú tu oblasti, ktoré trpia, či kultúra, šport, či iné. Trpieť budú viac, ak budeme ignorovať pravidlá," uviedol Matovič.



Deklaruje, že štát prijíma také protiepidemické opatrenia, aby čo najmenej ublížil ekonomike a základným životným potrebám. Ak sa bude situácia s pandémiou na Slovensku dramaticky zhoršovať, nevylúčil, že budú musieť pracovať aj zdravotníci pozitívne testovaní na COVID-19.