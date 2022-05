Premiér: Nie som šéf tejto koalície, nado mnou je koaličná rada

Bratislava 21. mája (TASR) - Premiér nie je členom koaličnej rady, sú to lídri koaličných strán a koaličná rada je nad ním. Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. "Nie som šéf tejto koalície. Som šéf vlády. Nado mnou je koaličná rada," povedal. Právomoci síce má, no podľa vlastných slov sú nad ním štyria predsedovia koaličných strán.



Žiadne dohody v koalícii sa podľa neho nerodia ľahko. Opakovane kritizoval SaS v súvislosti s inflačným balíkom pomoci a zdanením mimoriadnych príjmov z ruskej ropy z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) či pre platy učiteľov. Od SaS a jej lídra očakáva väčšie zasadenie sa o veci aj sofistikovanejší návrh na riešenie situácie s infláciou. Tvrdí, že partnerov už dávnejšie vyzývali na predloženie vlastných návrhov, no SaS s nimi neprišla.



Na nedeľnej (22. 5.) koaličnej rade budú podľa premiérových slov hovoriť aj o aktuálnom návrhu SaS a jej lídra Richarda Sulíka. Liberáli chcú, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad dane z pridanej hodnoty (DPH) na naftu a benzín.



Čo sa týka protiinflačnej pomoci, nechcel hovoriť o ideálnom riešení. "Ideálne riešenia sa nedajú v koalícii presadiť," uviedol s tým, že vždy je potrebný kompromis a konsenzus strán. Nepovedal, prečo by mali rozdielnu výšku podpory dostať rodiny napríklad pri 14- a 15-ročných deťoch. Pomoc podľa neho pocítia aj učitelia, a to tí, ktorí majú deti a budú tak poberateľmi daňového bonusu.



Heger vidí dôvod na to, aby sa o návrhoch z dielne Matoviča rokovalo v Národnej rade (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Pýta sa, kedy by sa potom pomoc ľuďom vyplatila, keby mali návrhy prejsť štandardným legislatívnym procesom.