Matovič: O pláne obnovy sa už verejne diskutuje

Bratislava 3. októbra (TASR) – O pláne obnovy sa už verejne diskutuje. V relácii Sobotné dialógy v RTVS to vyhlásil premiér SR Igor Matovič. Predpokladá, že dokument, ktorý pred tromi týždňami unikol cez médiá na verejnosť, je z veľkej časti totožný s dokumentom Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v nedeľu predstaví Ministerstvo financií SR.



„Je to zásobník bolestí a reforiem, ktoré by Slovensko malo urobiť," poznamenal s tým, že z reforiem si pre obmedzené finančné zdroje budeme musieť vybrať len tie najdôležitejšie. Pri kreovaní dokumentu mal dobrý pocit z toho, že jednotliví ministri slepo nepresadzovali svoje záujmy.



„Hádku som registroval len o tom, čo bude najlepšie urobiť pre Slovensko," dodal. Od začiatku júla podľa neho robí na reformnom pláne 100 ľudí, pričom väčšina pôsobila na ministerstvách aj počas funkčného obdobia predchádzajúcej vlády.



Premiér ďalej poznamenal, že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vláda SR prijíma také opatrenia, aby čo najmenej ublížili ekonomike a základným životným potrebám ľudí.



„Mrzí ma, že je potom kultúra a šport trošku na druhej koľaji," skonštatoval. Ďalej uviedol, že v sobotu popoludní má stretnutie s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO), na ktorom budú okrem iného riešiť, kedy budú k dispozícii finančné prostriedky z Európskej komisie pre šport a kultúru.



V relácii sa vyjadril aj k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcej oblasť potratov, ktorá bola presunutá na októbrovú schôdzu parlamentu. Premiéra mrzí, že téma potratov bola "zvulgarizovaná".



„Túžim po tom, aby sme aj z nedokonalej matky, ktorá donosí dieťa a dá ho na adopciu, urobili plnohodnotnú matku a neodcudzovali ju," zdôraznil s tým, že je dôležité vytvoriť také sociálne podmienky, aby si nedávali otázku, či môžu mať dieťa z ekonomických dôvodov.