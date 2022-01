Premiér pri reformách verí v politický kompromis

Bratislava 15. januára (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽAON) nepovedal, či sa koalícia dohodne na reformách aj bez dlhovej brzdy a rodičovského bonusu, naďalej však vidí nádej a verí v politický kompromis. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



V súvislosti s rodičovským bonusom poznamenal, že s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) viackrát hovorili. Chce, aby sa o téme riadne dodiskutovalo a povedalo sa, či na to peniaze v rozpočte sú. Osobne nevidí priestor na rezervu v číslach, ktoré mu Krajniak predložil. "Tie čísla nie sú skutočným zdrojom pre rodičovský bonus," podčiarkol Heger a poukázal aj na vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.



Priestor na vytvorenie dohody vidí aj pri reforme justície pri tzv. súdnej mape z dielne rezortu spravodlivosti. "Ministerka spravodlivosti si neustrážila míľniky a dostala nás do rizika, budeme musieť veľmi intenzívne rokovať s Európskou komisiou o tom, ako naložiť s touto situáciou," povedal v súvislosti s financiami z fondu obnovy. Dodal, že nedorokované veci sa musia dotiahnuť a verí v ochotu v koalícii.