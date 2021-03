Premiér: Richard Sulík urobí všetko pre to, aby súčasná vláda padla

Bratislava 6. marca (TASR) - Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík urobí všetko pre to, aby súčasná vláda padla. Myslí si to premiér Igor Matovič (OĽANO). Hovorí však, že on zas urobí všetko pre to, aby sa tak nestalo. Za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) si stojí, jeho odvolanie by považoval za nefér. Predseda vlády to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Myslím si, že Richard Sulík spraví všetko pre to, aby vláda padla, ako to urobil v prípade vlády Ivety Radičovej. Urobím však všetko pre to, aby som mu to prekazil," povedal Matovič. Poznamenal, že má informácie o tom, že Sulík sa snaží kontaktovať rôznych poslancov a usiluje sa o predčasné voľby, aj keď pred verejnosťou tvrdí opak.



Matovič uisťuje, že klub OĽANO je "mimoriadne súdržný". Priznal, že sa objavujú kritické názory, ale z klubu cíti veľkú podporu. Vyjadrenia poslanca Jána Krošláka komentovať nechcel. Matovič povedal, že je vyrovnaný s tým, keby musel z postu premiéra odísť, nemyslí si však, že táto situácia nastane. Na otázku, či by bol ochotný odísť z premiérskej funkcie v prípade, ak by strana SaS stiahla Sulíka z postu ministra hospodárstva, neodpovedal. "Najskôr prijmeme rozhodnutie medzi koaličnými partnermi a potom to budeme komunikovať," reagoval Matovič. Priznal, že Sulíka by najradšej odvolal, no neurobí to.



Premiér po troch dňoch opätovne Sulíka kritizoval. Zároveň vyslovil dôveru Krajčímu. Matovič je presvedčený, že šéf rezortu zdravotníctva zostane na svojom poste, jeho prípadné odvolanie by považoval za nefér a určite ho neobetuje. "Žiaden minister sa nenarobil toľko ako Marek Krajčí. Osobne si myslím, že by si zaslúžil veľkú pochvalu," povedal Matovič. Premiér priznal, že urobil komunikačné chyby. Vraví, že mal možno nechať väčšinu opatrení predstaviť hlavnému hygienikovi či ministrovi zdravotníctva.



Premiér na margo ruskej vakcíny Sputnik V uviedol, že bude hľadať všetky cesty na to, aby dostal vakcínu k verejnosti. Reagoval tak na fakt, že registrácia Európskou liekovou agentúrou môže trvať niekoľko mesiacov, a na vyjadrenia Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ktorý nemá dostatočné kapacity na posúdenie neregistrovanej vakcíny. "Vakcínu dáme posúdiť niekde inde. Chceme, aby ľudia mali slobodu sa rozhodnúť," uviedol. Zdôraznil, že Sputnik V by nevrátil, lebo by si nedovolil "obrať ľudí o spásu". Kedy by sa mohlo začať s očkovaním ruskou vakcínou, povedať nedokázal, necháva to na ministerstvo zdravotníctva. Zároveň avizoval, že v najbližších dňoch chce informovať aj o možnostiach samotestovania. Premiér doplnil, že druhé avizované "prekvapenie" súvisí s bojom proti novému koronavírusu, nejde však o vakcíny. Bližšie sa však vyjadriť nechcel.