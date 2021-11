Mikulec pripustil zavedenie núdzového stavu

Bratislava 23. novembra (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) pripustil vyhlásenie núdzového stavu. Ako vysvetlil, je nevyhnutný pre zavedenie prípadného večerného zákazu vychádzania. O téme by mala v stredu (24. 11.) rokovať vláda. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo plus.



O konkrétnych opatreniach sa podľa Mikulca naďalej uskutočňujú rokovania. "Nie je úplne všetko dohodnuté ani rozhodnuté," skonštatoval. Nevylúčil, že očkovaní by mohli mať určité výhody, napríklad prístup k väčšiemu množstvu prevádzok. Režim v školách by sa oproti súčasnosti podľa ministra zatiaľ nemal meniť.



Mikulec je presvedčený, že kontrola opatrení funguje.