R. Sulík vylúčil, že by v budúcej vláde sedel s I. Matovičom

Na archívnej snímke poslanec Richard Raši 2. septembra 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík vylúčil, že by v budúcej vláde sedel s predsedom hnutia OĽANO Igorom Matovičom (OĽANO). Nezaradený poslanec Richard Raši pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD jednoznačne nepovedal, či by uprednostnil vládu so Smerom-SD a SaS. Rozhodnú o tom podľa neho voliči. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.Sulík si myslí, že po zmene premiéra už nebudú mať ľudia veľkú motiváciu zúčastniť sa na referende o predčasných voľbách. On sám sa však na referende zúčastní, pretože ho považuje za legitímny nástroj. "" povedal s tým, že referendová otázka, ktorej ústavnosť v súčasnosti rieši Ústavný súd (ÚS) SR, mala byť povolená.Raši verí, že možnosť šírenia informácií a mobilizácia občanov je v dnešnej dobe vyššia a účasť tak bude nad 50 percent. Referendum ukáže podľa neho aj dôveru vo vládu a to, či ľudia uverili zmene postu premiéra. Ak by ÚS označil referendovú otázku za protiústavnú, istý podiel zodpovednosti na tom bude mať aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá podnet na ÚS podala, uviedol Raši.Hlas-SD neodhovára ľudí od očkovania proti COVID-19, práve že ho odporúča. Je iba proti povinnému očkovaniu. "" poznamenal Raši. Sulík je taktiež len za dobrovoľné očkovanie. Je názoru, že netreba šíriť paniku v tom, že je zaočkovaných málo ľudí. V čakárni podľa neho čakajú ešte desaťtisíce ľudí. "" skonštatoval minister.Sulík tvrdí, že na vláde navrhoval zavedenie kontrol a mobilných odberových miest na hraniciach. V nich by sa mohli otestovať tí, ktorí prechádzajú cez hranice bez negatívneho testu.Raši kritizoval aj nezavedenie aplikácie eKaranténa. Tú malo ministerstvo informatizácie mať urobené "". Obáva sa, že aplikácia nakoniec nebude a ľudia zo zahraničia budú musieť ísť do štátnej karantény do Gabčíkova. "," tvrdí.Pre Sulíka je téma zadržania bývalého podpredsedu predstavenstva MH Manažmentu Andreja H. uzavretá tým, že ho z funkcie odvolal. Raši tvrdí, že zadržanie Andreja H. je bojom Matoviča proti Sulíkovi a chce tak dať ministrovi hospodárstva "". Zatýkaniami sa podľa neho prekrývajú oveľa dôležitejšie témy, ktoré vláda nerieši, a to napríklad pomoc rodinám. Sulík označil Rašiho tvrdenia za konšpirácie. "" podotkol.