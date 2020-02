Smer-SD nikdy nepôjde do vlády s podporou ĽSNS, hovorí R. Raši

Bratislava 1. februára (TASR) – Smer-SD nikdy nepôjde do vlády s otvorenou ani skrytou podporou ĽSNS. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Vyjadrenie predsedu strany Roberta Fica na adresu Milana Mazureka z ĽSNS podľa neho nebolo podporou Mazurekových extrémistických výrokov o Rómoch ani podporou strany.



"Problémom je, že poslanci ĽSNS dostávajú priveľký priestor v médiách. Ich podpora môže rásť aj preto, lebo na sociálnych sieťach napríklad prezentujú, aké sú k nim súdy nespravodlivé, a ľudia na to reagujú. Keby sme ich ignorovali, tak si ich nikto ani nevšimne," myslí si Raši.



Podľa podpredsedu Národnej rady SR Martina Klusa (SaS) nie je správne extrémistické prejavy ignorovať, ale treba ich konfrontovať, napríklad poukazovať na nesplnené sľuby predsedu strany Mariana Kotlebu ako bývalého predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. "Veľmi správne je povedať, že keby sa uskutočnili veci uvedené v ich volebnom programe, ako napríklad vystúpenie z Európskej únie (EÚ) alebo Severoatlantickej aliancie, Slovensko by prišlo o množstvo financií na školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby a ďalšie," hovorí.



Nárast preferencií strany podľa diskutujúcich môže byť výsledkom vzdoru proti systému a rozhorčenia z káuz, ktoré sa dejú. Klus hovorí, že na vrátenie dôvery v spravodlivosť by budúca vláda mala robiť reformy a začať reformou súdnictva. Raši poukázal na to, že súčasná vláda spravila dobré systémové opatrenia napríklad v Policajnom zbore a došlo k uväzneniu viacerých páchateľov trestnej činnosti. Napríklad pri zadržaní a následnom prepustení bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku mali byť problémom formálne chyby, vyšetrovanie však bude pokračovať.



V diskusii sa venovali aj téme rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska v oblasti ekonomiky či životnej úrovne. Raši povedal, že slovenské regióny aj tento rok dostanú niekoľko desiatok miliónov. "Počas fungovania vládneho programu najmenej rozvinutých okresov klesla evidovaná nezamestnanosť v týchto okresoch v priemere o desať percent a vytvorilo sa 23.000 nových pracovných miest," tvrdí. Dodal, že sa začína nové programové obdobie pre eurofondy a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podal EÚ návrh, aby sa rozhodovacia právomoc o ich použití presunula priamo do konkrétnych regiónov. Podľa Klusa treba na zmenšenie rozdielov predovšetkým dobudovať infraštruktúru a podporovať malé a stredné podniky a živnostníkov v regiónoch.



V súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ sa zhodli, že dôležité je vytvoriť dohodu vyhovujúcu obom stranám. V prechodnom období, ktoré má trvať do konca roka 2020, treba podľa nich vyrokovať výhodné podmienky pre občanov Slovenska, ktorí budú chcieť v Spojenom kráľovstve ostať, a na Slovensku vytvoriť príležitosti pre tých, ktorí sa budú chcieť vrátiť. Klus predpokladá, že všetky rokovania sa za 11 mesiacov neskončia a prechodné obdobie sa predĺži.