SMK zváži podanie na Ústavný súd pre neplatné hlasy v eurovoľbách

Na archívnej snímke kandidát do Európskeho parlamentu za Stranu maďarskej komunity (SMK) europoslanec Pál Csáky.

Bratislava 2. júna (TASR) – Líder kandidátky SMK vo voľbách do Európskeho parlamentu Pál Csáky povedal, že strana možno zváži podanie na Ústavný súd vo veci neplatných hlasov. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.



„Našim právnikom sa zdá, že v týchto voľbách je neúmerne vysoký počet neplatných hlasov. Niekoľko tisíc je údajne neplatných,“ uviedol Csáky, ktorý dodal, že mu na zvolenie do Európskeho parlamentu chýba necelých 400 hlasov. Na otázku, či zvažuje strana SMK podanie na Ústavný súd, odpovedal „možno“.



Dodal, že ho mrzí, že bola v niektorých obciach a mikroregiónoch na juhu Slovenska volebná účasť iba okolo 16 až 18 percent.