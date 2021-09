Sulík: SaS nebude odvolávať Žilinku, pokiaľ nebude dohoda v koalícii

Na archívnej snímke zľava Mária Kolíková a Richard Sulík 8. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) - Strana SaS neplánuje iniciovať odvolanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, pokiaľ nebude na tom dohoda v koalícii. Predseda strany Richard Sulík to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Výroky poslanca Alojza Baránika (SaS) k tejto téme vníma Sulík ako jeho osobný názor. Nepotešilo by ho, keby generálny prokurátor odstúpil sám.Nedávne rozhodnutia o zrušení obvinení mohol podľa Sulíka generálny prokurátor lepšie odkomunikovať. V prípade exšéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského ho irituje, že bola zrušená nielen väzba, ale aj obvinenie. "" dodal Sulík. Potvrdil, že možnosťou je, že by rozhodnutie musel podpisovať aj minister spravodlivosti.Opozičný poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) reagoval, že generálna prokuratúra spravila fundované rozhodnutie, v ktorom zhodnotila, ako vyšetrovatelia a prokurátori porušovali svoje kompetencie.V súvislosti so zmenami v koalícii Sulík uviedol, že SaS je pripravená "" podporiť Veroniku Remišovú (Za ľudí) vo funkcii ministerky. Ochotní sú diskutovať aj o poste podpredsedu parlamentu.Mária Kolíková by mala podľa Sulíka zostať na poste ministerky spravodlivosti, keďže k SaS pribudli aj poslanci a ministerka má prostredníctvom nich dostatočnú silu. "" myslí si. Hovorí, že počty a fakty sú jasné. Téma bude predmetom koaličnej rady.Šéf liberálov zároveň potvrdil, že s Kolíkovou sa dohodli na deviatich miestach na kandidátke SaS do parlamentu, jednom pri európskych voľbách, ale aj podpore dvoch niekdajších poslancov Za ľudí na čele parlamentných výborov. Vzájomnú podporu si liberáli a odídenci od Remišovej dohodli aj pri komunálnych voľbách.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má podľa Sulíka podporu SaS. V súvislosti s opakovanými neúspešnými pokusmi otvoriť mimoriadnu schôdzu vyhlásil, že keď ide o odvolávanie ministra, schôdza by mala byť. Blanár si myslí, že koalícia bráni odvolávaniu, lebo nemá jasno, či ho podržia alebo nie.