Šutaj Eštok trvá na výhradách voči voľbe kandidáta na šéfa prokuratúry

Bratislava 29. novembra (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) trvá na výhradách mimoparlamentnej strany Hlas-SD voči verejnej voľbe kandidáta na generálneho prokurátora v parlamente.



Koaliční poslanci Milan Vetrák (OĽANO) a Ondrej Dostál (SaS) ju podporujú, hovoria o zodpovednosti voči voličom. Členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



„My sa máme zodpovedať občanom, ako hlasujeme," zdôvodnil Dostál. Predstavitelia koalície doplnili, že dohoda na kandidátovi v koalícii ešte nie je. Vzniknúť má na koaličnej rade na základe odporúčaní klubov. Vetrák vylúčil politizáciu generálnej prokuratúry alebo úradu špeciálnej prokuratúry.



Posunutie termínu voľby kandidáta Vetrák zdôvodnil predĺžením verejného vypočutia kandidátov. Ako poznamenal Dostál, svedčí to o tom, akú veľkú pozornosť koalícia voľbe venuje.



Šutaj Eštok spája posunutie termínu s tým, že pre koaličných poslancov už neplatí pri hlasovaní zelená karta. Tvrdí, že premiér Igor Matovič sa vyhráža, že ak nebude jeho kandidát, odchádza z vládnej koalície. Dostál oponoval, že Matovič hovoril o odchode len v prípade, keď by bol kandidát zvolený na základe dohody časti koalície s opozíciou.



Predseda výboru Vetrák sa vyjadril tiež k plánovanému odchodu prvej námestníčky Viery Kováčikovej, ktorá je aktuálne poverená vedením Generálnej prokuratúry SR. Vysvetlil, že sa môže s prezidentkou dohodnúť na skoršom odchode. V opačnom prípade však odíde až dva mesiace od oznámenia odchodu. Dovtedy by mal byť zvolený nový šéf prokuratúry.



O otvorení mimoriadnej schôdze NR SR na návrh opozičného Smeru-SD v klube OĽANO ani SaS ešte nehovorili. Šutaj Eštok povedal, že poslanci z Hlasu sa k návrhu nepripojili, lebo ich Smer neoslovil. Na schôdzi by však hlasovali za zvolanie referenda za skrátenie volebného obdobia, ako navrhuje opozičná strana.