Tomáš kritizuje neskoré otváranie škôl

Bratislava 18. apríla (TASR) - Spolu s Rumunskom má Slovensko najdlhšie zatvorené školy v rámci krajín EÚ. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) tvrdí, že prvý stupeň základných škôl a materské školy boli takmer kontinuálne otvorené a zdržanie pri otváraní ďalších ročníkov spôsobila zodpovednosť, aby sa nezhoršila epidemická situácia.



„Je mi ľúto, že sa nehľadalo viac spôsobov a neboli sme pružnejší v tom, ako deti vrátiť do škôl,“ zdôraznil Tomáš s tým, že deti sa pri otváraní škôl stali rukojemníkmi vlády. V otváraní škôl vidí nekoordinovaný postup, chýba mu ucelený plán vrátane testovacieho. „Videl som, že na niektorých školách prebehlo kloktacie testovanie, ale nebolo to paušálne,“ podotkol. Dodal, že mnohé školy stále tieto testy nemajú.



Manuál k otváraniu škôl je k dispozícii, vytvorené sú interaktívne mapy, ktoré ukazujú aktuálnu situáciu, reagoval minister. „Kloktací test dávame ako jednu z možností,“ podotkol s tým, že platí aj PCR či antigénový test. Spresnil, že je na riaditeľoch, koľko kloktacích testov vopred objednajú. V prípade očkovania učiteľov druhou dávkou si nemyslí, že by prišlo pri jej podaní k zdržaniu.



Zdôraznil, že problém je s otváraním internátov. „Momentálne to funguje tak, že pri zdravotníckych odboroch je jeden žiak v rámci izby,“ vyhlásil. Plán je podľa neho taký, aby pri prípadnom otváraní stredných škôl mohli byť v izbe dvaja.



Tomáš tiež kritizoval, že sa ministri po demisiách vrátili v novej vláde späť do svojich funkcií. „Politici SaS sa naďalej nechávajú ponižovať Igorom Matovičom (OĽANO),“ zdôraznil. Myslí si, že Matovič riadi aj novú vládu. Zopakoval, že nezaradení poslanci združení v mimoparlamentnej strane Hlas-SD nevyslovia novej vláde dôveru. Jediným východiskom sú podľa neho predčasné parlamentné voľby. „Pri správaní Igora Matoviča sa nič nezmení a stále sa bude traumatizovať Slovensko,“ podotkol.



„Z našej strany to bol zodpovedný kompromis,“ reagoval Gröhling na to, že sa ministri SaS vrátili späť do vlády po splnení podmienky, ktorou bola demisia premiéra. Strana spravila podľa neho hrubú čiaru za minulosťou, pozerá sa dopredu a potenciálnu kritiku komunikuje dovnútra koalície.



Tomáš pripustil, že by po ďalších parlamentných mohla vzniknúť vláda aj z niektorých súčasných koaličných a opozičných strán. „Ponúka sa veľa alternatív. Medzi SaS a Hlasom-SD sú veľké ideologické rozdiely,“ poznamenal. Gröhling zdôraznil, že ľudia nezabúdajú na minulosť a tiež môžu budúce voľby dopadnúť úplne inak, ako hovoria súčasné prieskumy verejnej mienky.