V. Leščáková: Slovensko neobjaví Ameriku, ak zavedie povinné očkovanie

Na archívnej snímke Jana Bittó Cigániková. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vláda smeruje k diskusii o povinnom očkovaní na ochorenie COVID-19, situácia ju tam dotlačí. Uviedla to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Leščáková (Za ľudí). SaS podľa jej poslankyne Jany Bittó Cigánikovej povinné očkovanie odmieta. Mimoparlamentný Hlas-SD trvá na svojom názore, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 má byť dobrovoľné, povedal nezaradený poslanec NRSR Matúš Šutaj Eštok. Všetci to uviedli v diskusnej O päť minúť dvanásť na RTVS.Slovensko neobjaví Ameriku, ak zavedie povinné očkovanie, skonštatovala Leščáková. Veľa ústavných právnikov podľa nej vraví, že zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 nie je protiústavné. Podpredseda opozičného Smeru-SD Erik Kaliňák poukázal, že povinné očkovanie je možné iba pri vakcínach, ktoré sú dlhodobo známe a vie sa o ich dlhodobých účinkoch.Strany SaS a Za ľudí budú presadzovať tzv. lockdown pre nezaočkovaných, potvrdili poslankyne. Opozičný Smer-SD podľa Kaliňáka nie je zástancom lockdownu, ale ak si ho zlá situácia vyžaduje, je potrebné ho vyhlásiť. Šutaj Eštok zdôraznil rýchle, tvrdé a jasne odkomunikované protipandemické opatrenia. Tvrdí tiež, že lockdown by mal ísť ruka v ruke s ekonomickou pomocou.Poukážkami z dielne rezortu financií je snaha vlády podporiť a motivovať dôchodcov k zaočkovaniu, povedala Leščáková. Súhlasí, aby ju seniori dostali.podotkla. Poslankyňa si myslí, že ak nebude mať Slovensko očkovaných seniorov, ocitne sa v "bludnom kruhu". Dosah pandémie tak bude najmä na tých, ktorí potrebujú bielu medicínu, poznamenala Leščáková.Šutaj Eštok označil poukazy za ďalší bláznivý nápad ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyzval vládnu koalíciu, aby trvala na odchode Matoviča z funkcie ministra, inak sa Slovensko "z tohto marazmu nevymoce".Cigániková deklarovala, že SaS nepodporí 500-eurové poukážky. Cieľ motivovať dôchodcov je správny, suma je však vzhľadom na verejné financie vysoká, spresnila. Kaliňák by chcel napríklad vidieť štatistiku, ako očkovacia lotéria motivovala ľudí k očkovaniu.Poslanci sa v diskusii dotkli aj témy škôl. Bittó Cigániková si myslí, že nastavenie škôl je dobré a riaditelia situáciu zvládajú.uviedla. Deti a školy sa podľa Kaliňáka stali obeťami politického konfliktu.Šutaj Eštok apeluje na vládu, aby vláda aspoň raz počúvala odborníkov. Ak povedali, že majú školy zavrieť, mali tak urobiť. Leščáková považuje za dôležité otvorenie základných škôl.Kaliňák v diskusii vyzval vládu, aby ľuďom zabezpečila vitamínové doplnky, poukázal aj na štúdiu o účinku ivermektínu na ochorenie COVID-19. Štát podľa neho zlyháva v prevencii a primárnej liečbe.reagovala Cigániková s tým, že niektorí ľudia sa ivermektínom predávkovali. Podľa Kaliňáka je to preto, lebo ho ľudia berú bez kontroly lekára a "dávajú si konské dávky". Cigániková ešte doplnila, že v primárnej starostlivosti neexistuje liek, ktorým by sa dal COVID-19 liečiť.