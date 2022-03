V. Remišová nevylučuje prípadné vyhostenie ďalších ruských diplomatov

Bratislava 20. marca (TASR) - Vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) nevylučuje vyhostenie ďalších ruských diplomatov zo Slovenska, ak sa ukáže, že vyvíjajú protislovenské aktivity. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Opozičný poslanec Národnej rady SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa nevedel vyjadriť k tomu, či vláda urobila dobre, keď vyhostila troch ruských diplomatov po odhalení špionáže. "Neviem, to musí zvážiť na základe informácií," skonštatoval Kamenický.



Na tohtotýždňovom stretnutí predstaviteľov Smeru s ruským veľvyslancom podľa svojich slov Kamenický nebol a nemá presné informácie, o čom diskutovali.



Systém protivzdušnej obrany S-300 podľa Remišovej poskytne Slovensko Ukrajine len v prípade, ak bude mať náhradu. Kamenický odmieta podporu Ukrajiny zbraňami.



Poslankyni OĽANO Kataríne Hatrákovej Remišová neodporúča po viacerých neúspešných voľbách opäť kandidovať na komisárku pre deti.



Na otázku, či je Remišová spokojná s výkonom ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) počas utečeneckej krízy, vicepremiérka povedala, že vždy sa dá spraviť viac a lepšie. "Keď to bude na 120 percent, vtedy budem spokojná," vyhlásila Remišová.