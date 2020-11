Remišová: Koalícia nie je dohodnutá pre kandidáta na šéfa prokuratúry

Bratislava 29. novembra (TASR) – V koalícii ešte nie je dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora. Prioritou je, aby sa strany dohodli čo najskôr. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedala predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.



Šéf Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že všetci poslanci strany sa na voľbe plánujú zúčastniť, ale pravdepodobne sa pri voľbe zdržia. Dodal, že do úvahy možno ešte prichádzajú traja kandidáti, ktorých by mohli podporiť. Hovorí, že všetci uchádzači o post šéfa Generálnej prokuratúry SR sú z prostredia koalície. Kritizoval napríklad Tomáša Honza a Juraja Klimenta.



Za ľudí chce, aby bol kandidát nevydierateľný a aby mal ochotu robiť potrebné reformy na prokuratúre. Fico hovorí o politizácii voľby. „Všetci kandidáti prichádzajú z prostredia vládnej koalície," skonštatoval, pričom kritizuje verejnú voľbu. Koalícia sa podľa neho bojí dať poslancom právo slobodne sa rozhodovať.



„Je asi dobrým znakom, že Smeru ani jeden nevyhovuje," reagovala Remišová a vylúčila politizáciu voľby. Verejná voľba podľa nej umožní občanom skontrolovať, ako poslanci volili. Fico sa pýtal, ako môže byť generálny prokurátor nezaujatý, ak dostane po voľbe zoznam poslancov, ako hlasovali.



„Mnohí ľudia sedia vo väzbe nezákonne," povedal Fico s tým, že väzba exšéfa polície Tibora G. a špeciálneho prokurátora Dušana K. je čisto politická vec. Niektorí policajti či prokurátori podľa neho porušujú zákon. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. je vo väzbe nezmyselne trápená, myslí si šéf Smeru-SD. Zopakoval, že agendu, ktorú s ňou riešil, si riadne plnila.