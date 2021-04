Viskupič spolu s Blahom a Šutajom Eštokom žiadajú ukončenie testovania

Bratislava 18. apríla (TASR) - Koaličný poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS) volá spolu s opozičnými poslancami Ľubošom Blahom (Smer-SD) a Matúšom Šutajom Eštokom (nezaradený) po ukončení masívneho antigénového testovania. Zhodli sa na tom v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Juraj Krúpa z OĽANO reagoval, že povinnosť testovania pri vstupe do prevádzok je aj v okolitých krajinách.



„Veci sa budú uvoľňovať. Máme nastavený systém, od pondelka (19. 4.) sa uvoľnia opatrenia,“ zdôraznil Krúpa. SaS sa podľa Šutaja Eštoka zdržala pri hlasovaní vlády o uvoľňovaní opatrení preto, lebo je podmienené negatívnym testom. Zároveň kritizuje, že účasť na bohoslužbách nebude vyžadovať negatívny test.



Blaha zdôraznil, že nie je možné nútiť ľudí, aby sa nasilu testovali. Tiež požaduje masívnejšiu podporu ekonomiky zo strany štátu. Člen mimoparlamentného Hlasu-SD Šutaj Eštok kritizuje, že uznesenie vlády odporuje vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR pri dĺžke výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19. „Aký zmysel má zákaz vychádzania po 20.00 h?“ pýta sa tiež.



Krúpa považuje za neštandardné, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) absolvoval zahraničné cesty do Ruska a Maďarska v súvislosti s nákupom vakcíny Sputnik V bez diplomatov. „Keď sa nezúčastnili diplomati jedného alebo druhého stretnutia, máme potom dilemu a hádame, čo je dôvod, prečo máme ten alebo onen problém,“ zdôraznil v debate na RTVS. Vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), že vakcína Sputnik V je v každej z 40 krajín iná, vníma ako nešťastné. Skonštatoval, že Rusi na základe jeho informácií od zmluvy neodstúpili.



„Myslíme, že to stanovisko (ŠÚKL, pozn. TASR) bolo úmerné situácii a bolo správne,“ uviedol Viskupič. Dodal, že keď má Sputnik V povolenie od ministerstva zdravotníctva, treba očkovať. Myslí si, že do epidemiologických konzílií treba zakomponovať odborníkov z čo najširšieho vedeckého spektra. Od zdravotníkov, psychológov až po ekonómov.



Blaha v tejto súvislosti nerozumie hádkam medzi Matovičom, prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a šéfkou ŠÚKL Zuzanou Baťovou. „Strana Smer-SD plne podporuje vakcínu Sputnik V. Už šesť týždňov mohlo byť očkované obyvateľstvo touto vakcínou. Ľudia to chcú,“ zdôraznil. Vyhlásil, že na celom svete sa touto vakcínou bez problémov očkujú milióny ľudí, a preto nie je dôvod, aby sme ňou neočkovali. Zároveň žiada verejnú diskusiu k vakcínam, kde zaznejú pozitívne, ale aj negatívne stránky vakcín.



Šutaj Eštok považuje situáciu v súvislosti s nákupom tejto vakcíny za absurdnú. „Zmluva, ktorá je podpísaná, má byť zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Ak táto zmluva nie je zverejnená, nie je platná,“ podotkol. Problematiku vakcín by malo podľa neho riešiť ministerstvo zdravotníctva. „Kto je zodpovedný za to, že sme nenakúpili dva alebo tri milióny kusov vakcíny Pfizer?“ pýta sa. Krúpa odpovedal, že nikto nepopiera, že sa stala chyba. „Vtedy bolo odporúčanie ísť po vakcíne AstraZeneca,“ doplnil s tým, že situáciu sa podarilo vyriešiť a Slovensko bude mať dodatočné dávky vakcíny Pfizer/BioNTech.