Budaj: Ak by Mikulec nevysvetlil kauzu, OĽANO by vyvodilo dôsledky

Bratislava 27. marca (TASR) - V prípade, že by minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nevedel zreteľne vysvetliť zverenie manažovania utečeneckej krízy súkromným spoločnostiam, tak by OĽANO urobilo konzekvencie. Vláda je presvedčená, že Mikulec robí, čo vládze. V diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza to uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). Nezaradený poslanec a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši poukázal, že situácia na východných hraniciach je zlyhaním štátu a Mikulec je toho svetlým príkladom.



Budaj si chce celú situáciu o podpísaní zmluvy so súkromnými spoločnosťami rezortom vnútra "nechať prejsť". Bude o tom reč na vláde aj v parlamente. "Ak by nastalo zneužitie funkcie, OĽANO vždy konalo a bude konať," poznamenal Budaj. Zároveň vylúčil, že by náhradou za Mikulca na poste šéfa rezortu vnútra mohol byť terajší poslanec Gábor Grendel (OĽANO).



Mikulec podľa Rašiho podpísal niekoľko nevýhodných zmlúv a zlyhal ako vedúci krízového štábu. Opozičný poslanec v relácii spomenul, že ministerstvo vnútra v uplynulých dňoch podpísalo zmluvu na dodávku 500 poschodových postelí za 246 eur za jednu a 1000 matracov v sume 114 eur za kus. "Je to predražené o 140.000 eur," tvrdí. Okolnosti o podpise tejto zmluvy Budajovi neboli známe.



Hlas-SD podľa Rašiho nepodporuje, aby protiraketové systémy S-300 išli na Ukrajinu. Mali by ostať na Slovensku a chrániť ho. Raši tvrdí, že SR nemá toľko nadbytočnej techniky, ktorú by mohlo poskytovať Ukrajine. "Keďže sme nárazníkovou zónou, naše lietadlá by mali ostať na Slovensku a chrániť vzdušný priestor NATO a teda aj nás," myslí si.



V prvom rade podľa Budaja treba zabezpečiť východné hranice a riešením je Patriot. "V akom tempe sa bude nakladať s S-300, je na Naďovi," povedal. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v kooperácii so spojencami nehovorí o dni, kedy budú niektoré zbrojné systémy prepravované na Ukrajinu. "Bolo by to veľmi neprezieravé," reagoval s tým, že Slovensko si nemôže požičiavať obrannú techniku, musí si ju zakúpiť.



Slovensko by tiež podľa Budaja malo pokračovať vo vyhosťovaní ruských diplomatov. Raši s pokračovaním vyhosťovania súhlasí v prípade, že by sa zistilo, že diplomati vykonávali činnosť proti SR.



Situácia s využívaním auta a šoféra pre šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho cez spoločnosť SAD Zvolen bude podľa Rašiho celá vysvetlená vo výročnej správe strany. "Nebudú o tom žiadne pochybnosti," podotkol.