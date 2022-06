Bittó Cigániková sa nebojí, že bude Sulík odvolaný z postu ministra

Na archívnej snímke György Gyimesi. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) sa nebojí, že bude minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odvolaný zo svojho postu. Ak by odvolanie ministra malo stáť na jednom hlase, koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO) zahlasuje za. Obaja to uviedli v diskusnej relácii V politike na televízii TA3.SaS podľa Bittó Cigánikovej žiadnu vládu povaliť nechce, to, že strana prestala chodiť na koaličné rady, je varovný prst. Koaličné rady zvyčajne vedie minister financií Igor Matovič (OĽANO), čo Bittó Cigániková označila za nepríjemné.poznamenala.Gyimesi skritizoval, že Sulík chodí na koaličné rady len sem-tam a vynadá tam všetkým. Je presvedčený, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by na vláde hlasoval za zvýšenie platov učiteľov, no obáva sa vylúčenia zo SaS.podotkol.Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) povedal, že treba upokojiť polarizovanú spoločnosť. Riešením sú podľa neho predčasné voľby, o ktoré sa idú pokúšať referendom. Potrebné podpisy chce strana vyzbierať do konca júla, respektíve polovice augusta. Viacerí právnici Smeru podľa Kamenického nevidia v otázkach problém. V prípade, že by vláda na základe výsledkov referenda nepodala demisiu, Smer má na to pripravené protikroky, priblížil.Bittó Cigániková sa zhodla s Gyimesim, že žiadne referendum sa konať nebude.skonštatoval Gyimesi. Zároveň Kamenickému pripomenul slová Smeru o referende spred niekoľkých rokov, že referendum o predčasných voľbách je popieraním výsledkov demokratických volieb. Kamenický reagoval, že dnes chcú zmeniť vládu ústavným spôsobom.myslí si.Poslankyňa tvrdí, že je v poriadku, ak dá prezidentka Zuzana Čaputová opäť navrhnuté referendové otázky prehodnotiť na Ústavný súd SR.Gyimesi na margo svojho návrhu o zákaze vyvesovania dúhových vlajok na úradoch povedal, že proti LGBTI komunite nič nemá. Ústava chráni manželstvo ako zväzok muža a ženy, LGBTI skupina to popiera, a preto by dúhové vlajky nemali byť na štátnych budovách. Poslanec je za to, aby sa párom rovnakého pohlavia pomohlo, aby mohli po sebe dediť či nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Návrh zákona pripravujú jeho kolegovia. Tvrdí, že ho podporí.reagovala na Gyimesiho Bittó Cigániková. Jediný dôvod, prečo návrh podáva s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom je, že OĽANO urobilo kšeft s ľuďmi z kandidátky "fašistickej strany", skonštatovala Bittó Cigániková.Kamenický je za to, aby na každom slovenskom úrade visela slovenská zástava. Ak príde na Slovensko medzinárodná návšteva, tak v rámci protokolu nech je na budove aj vlajka iného štátu.