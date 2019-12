Blanára video s Počiatkom zaskočilo, Matovič má nahrávku s premiérom

Bratislava 1. decembra (TASR) - Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár priznal, že ho zverejnené video s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer-SD) zaskočilo, a to hlavne komunikáciou a formou. "Ak sa ukáže, že niečo z tejto nahrávky bolo protizákonné, je potrebné, aby sa konalo," uviedol v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo, v ktorej diskutoval s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom.



Blanár tiež dodal, že politickú zodpovednosť pri kauze emisie vtedajší predseda vlády SR Robert Fico vyvodil. Pripomenul odvolanie dvoch ministrov a následné odňatie rezortu životného prostredia SNS.



Podľa Matoviča však Fico konal pri kauzách, ako Lemikon či emisie, až vtedy, keď registroval príliš veľké politické straty. Pri kauze emisie bolo podľa neho kľúčové, že ešte v júni Fico dostal upozornenie od SIS o nevýhodnom predaji, no nič neurobil.



Minimálne dôchodky sú podľa Blanára otázkou priorít. Myslí si, že šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny už má riešenie. Matovič v tejto súvislosti vyzval Smer, aby nestrašil ľudí, že im niekto po voľbách zoberie sociálne výhody. V diskusii deklaroval, že ak by bol členom vlády, zachoval by sociálne opatrenia, vrátane tých z dielne Smeru. Deficit chce vyriešiť tak, že odstaví od verejných financií takých ľudí, ako boli v nahrávke.



Matovič tiež avizoval, že v zajtra zverejní nahrávku s premiérom Petrom Pellegrinim. Predseda vlády sa má na nej dohovárať s policajnými odborármi o zvyšovaní platov. "Natvrdo dôkaz o tom, že si kupujete policajtov," komentoval Matovič jej obsah.



Kandidátku OĽaNO do parlamentných volieb odovzdajú tradične tesne pred uplynutím termínu, priblížil Matovič. Má na nej obsadiť posledné 150. miesto. Lídrom má byť "obyčajná žena" z východného Slovenska, jej meno prezradiť nechcel. Už zverejnenú kandidátku Smeru zhodnotil Blanár tak, že ide o "zodpovednú zmenu".



Vyšetrovanie člena OĽaNO Jaroslava Naďa a zvolanie niektorých členov Bezpečnostnej rady SR nebolo podľa Blanára prehnané. Išlo podľa neho o obvinenie, ktoré sa nepotvrdilo. Povedal, že treba nechať konať orgány činné v trestnom konaní.



Matovič hovorí, že cieľom bolo zdiskreditovať ich člena a odpočúvať ich predvolebnú komunikáciu. Chýbali podľa neho dôkazy spáchania trestných činov. Podotkol, že toto obvinenie podľa neho prinesie Naďovi niekoľko stotisíc krúžkov od voličov.