Krajniak chce vo vláde napĺňať program, podľa Blanára vláda zlyháva

Na archívnej snímke Juraj Blanár. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. februára (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tvrdí, že do vlády išlo hnutie Sme rodina preto, aby presadilo svoj volebný program. Kým ho budú vedieť ministri za hnutie napĺňať, vo vláde zostanú. Naopak, podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) sa pýta, načo bude ľuďom volebný program, ak ich vláda nedokáže zachrániť. Zdôrazňuje, že pre viaceré zlyhania už nestačí výmena ministra zdravotníctva, ale odstúpiť by mala celá vláda. Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Minister Krajniak vyzdvihol, že v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) je na Slovensku najnižšia úmrtnosť – čísla sú lepšie ako vo Francúzsku, Nemecku či susednom Česku. "" dodal Krajniak s tým, že v ZSS už 47 % klientov a zamestnancov, ktorí o očkovanie požiadali, už vakcínu dostalo.Blanár však kontruje prvenstvom Slovenska v počte úmrtí na milión obyvateľov. "" okomentoval Blanár s tým, že modré papieriky, ktoré ľuďom do práce umožňujú chodiť, sú dokonca z takmer tretiny chybovéKrajniak vyzdvihol, že jeho zodpovednosťou tiež je, aby mali ľudia prácu a príjem. Vyčíta Blanárovi, že bývalá vláda na začiatku pandémie nového koronavírusu ekonomiku vypla, čo malo za následok tisícky nových nezamestnaných. Zdôraznil tiež, že na Slovensku je aktuálne nezamestnanosť nižšia ako v susednom Rakúsku." uzavrel Krajniak.Blanár tiež podotkol, že Krajniak by mal ísť za svojím kolegom ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), aby neprepúšťal zamestnancov Slovenskej pošty.