Matovič uznal koalíciu bez Sme rodina, ak by blokovali očistný proces

Na archívnej snímke špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. septembra (TASR) - Ak by hnutie Sme rodina blokovalo očistný proces a rozhodlo sa "drukovať" predstaviteľom opozície, z koalície sa mentálne vzďaľuje a partneri by si museli klásť otázku, či dokážu koalíciu udržať aj bez Sme rodina. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Dodal, že ak by sa potvrdilo, že Slovenská informačná služba (SIS) je za "hataním" spravodlivosti, treba post riaditeľa SIS vziať Sme rodina. Matovič tiež kritizoval ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) za to, že "absolútne zlyhal" a nezvládol bezpečný návrat detí do škôl.povedal Matovič.Matovičovi je ľúto postoja lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorý sa rozhodol nebyť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá má obnoviť dôveru v právny štát.reagoval na Kollárove slová, za ktoré by sa mal podľa Matoviča ospravedlniť.dodal. Reči o nájomných bytoch berie ako odpútanie pozornosti od podstaty.Matovič reagoval aj na boj medzi jednotlivými skupinami v bezpečnostných zložkách.povedal Matovič s tým, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má jeho dôveru.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podľa Matoviča pri podozreniach o sledovaní jeho osoby SIS vychádza z informácií, ktoré má, treba tomu dávať dôležitosť. Ak by to bola pravda, išlo by podľa Matoviča o obrovské zlyhanie SIS.doplnil.Matovič dodal, že rezort školstva rozdal testy na domáce testovanie, hoci v lete podľa Matoviča prisľúbili, že deti budú mať tieto testy k dispozícii v škole. Gröhling mal podľa neho zorganizovať pretestovanie v triedach. Kritizuje, že pozitívne deti sa nechali v triedach. Skritizoval aj ministerstvo hospodárstva, že nezabezpečilo samotesty.